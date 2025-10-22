Manifestaciones en Bogotá: Cinco estaciones de TransMilenio dejan de operar en la carrera 30

Sobre las 6:30 p. m. de este miércoles se activaron nuevas manifestaciones en una vía principal de Bogotá. La Secretaría de Movilidad de la ciudad informó que existen bloqueos que están afectando el tránsito normal de los vehículos en la avenida NQS.

Asimismo, la empresa prestadora del servicio público masivo, TransMilenio, indicó a sus usuarios que, debido a las protestas ajenas a la operación en la Universidad Nacional, a la altura de la avenida NQS con calle 53, las rutas zonales del SITP iniciaron desvíos preventivos.

Además, los servicios troncales implementaron un contraflujo en sentido norte - sur, dejan de operar cinco estaciones en la carrera 30:



7 de agosto

Movistar Arena

Campin

Universidad Nacional

Av. el Dorado

Rutas alternas

Por medio de su cuenta de X, Movilidad indicó las rutas alternas disponibles para que los conductores eviten quedar atrapado en el tráfico:



Calle 80

Calle 68