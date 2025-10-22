En vivo
Manifestaciones en Bogotá: Cinco estaciones de TransMilenio dejan de operar en la carrera 30

A esta hora se registran manifestaciones en la vía principal a la altura de la Universidad Nacional, el servicio de TransMilenio se vio afectado. Interviene la UNDMO.

Manifestaciones en Bogotá
Foto: Archivo Blu Radio.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

Sobre las 6:30 p. m. de este miércoles se activaron nuevas manifestaciones en una vía principal de Bogotá. La Secretaría de Movilidad de la ciudad informó que existen bloqueos que están afectando el tránsito normal de los vehículos en la avenida NQS.

Asimismo, la empresa prestadora del servicio público masivo, TransMilenio, indicó a sus usuarios que, debido a las protestas ajenas a la operación en la Universidad Nacional, a la altura de la avenida NQS con calle 53, las rutas zonales del SITP iniciaron desvíos preventivos.

Además, los servicios troncales implementaron un contraflujo en sentido norte - sur, dejan de operar cinco estaciones en la carrera 30:

  • 7 de agosto
  • Movistar Arena
  • Campin
  • Universidad Nacional
  • Av. el Dorado

Rutas alternas

Por medio de su cuenta de X, Movilidad indicó las rutas alternas disponibles para que los conductores eviten quedar atrapado en el tráfico:

  • Calle 80
  • Calle 68

