Manifestaciones en Bogotá: Cinco estaciones de TransMilenio dejan de operar en la carrera 30

Sobre las 6:30 p. m. de este miércoles se activaron nuevas manifestaciones en una vía principal de Bogotá. La Secretaría de Movilidad de la ciudad informó que existen bloqueos que están afectando el tránsito normal de los vehículos en la avenida NQS.
Asimismo, la empresa prestadora del servicio público masivo, TransMilenio, indicó a sus usuarios que, debido a las protestas ajenas a la operación en la Universidad Nacional, a la altura de la avenida NQS con calle 53, las rutas zonales del SITP iniciaron desvíos preventivos.
Además, los servicios troncales implementaron un contraflujo en sentido norte - sur, dejan de operar cinco estaciones en la carrera 30:
- 7 de agosto
- Movistar Arena
- Campin
- Universidad Nacional
- Av. el Dorado
Rutas alternas
Por medio de su cuenta de X, Movilidad indicó las rutas alternas disponibles para que los conductores eviten quedar atrapado en el tráfico:
- Calle 80
- Calle 68
#Atención📢— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 22, 2025
⚠️Manifestantes se ubican en la Av. NQS con calle 45 sentido Norte - Sur y generan afectación en la vía.
⭕️Rutas Alternas:
✅Calle 80
✅Calle 68
👮♂️Agentes Civiles, Grupo Guía y @TransitoBta gestionan la movilidad. pic.twitter.com/UhmIrmnw9e