Encontraron tres petardos de bajo alcance en reconocida cadena de almacenes en Bogotá

Por medio de un comunicado, la empresa Falabella S.A. expuso que entre la noche del 31 de octubre y la mañana de este sábado, 1 de noviembre, encontraron tres petardos de bajo alcance en tres de sus tiendas ubicadas en la ciudad de Bogotá. Estas son las de los centros comerciales Titán Plaza, Centro Mayor y La Felicidad.

Falabella confirmó que apenas tuvieron conocimiento de la situación, informaron a las autoridades, las cuales se hicieron presentes en las diferentes tiendas y dieron un manejo técnico a todos los hallazgos, con el fin de comenzar las investigaciones correspondientes.

Tras conocerse esto y pensando en la seguridad de las personas que visitan sus tiendas, en conjunto con su equipo de expertos y las autoridades correspondientes, activaron todos los protocolos de seguridad necesarios.

Según la última información revelada por la empresa, las tres tiendas ya están abiertas y desarrollando sus operaciones con total normalidad. Desde Falabella, reiteran que la seguridad de las personas que los visitan es de total importancia y seguirá siendo su máxima prioridad.



Desde tempranas horas del sábado, algunos usuarios en redes sociales habían preguntado a la cadena de almacenes a qué se debía el cierre de la tienda de Unicentro, a lo que la empresa había respondido que se debía a razones de seguridad.

“En este momento la tienda permanece cerrada temporalmente por una revisión preventiva de seguridad, en conjunto con la administración del centro comercial. Estamos trabajando para retomar actividades lo antes posible”, reportó la cuenta del almacén en X al responder a un cliente.



Comunicado completo de Falabella sobre los petardos

Comunicado a la opinión pública Falabella de Colombia S.A. informa a la opinión pública que entre la noche del 31 de octubre y la mañana de hoy 1 de noviembre se encontraron tres petardos de bajo alcance en nuestras tiendas de los centros comerciales La Felicidad, Titán y Centro Mayor en la ciudad de Bogotá.

Tan pronto como conocimos la situación se informó a las autoridades, quienes se han hecho presentes en las tiendas, han dado un manejo técnico a los hallazgos y adelantan las investigaciones pertinentes.

Publicidad

En consecuencia, pensando en la seguridad de nuestros clientes, de la mano de nuestros equipos expertos y en coordinación con las autoridades se activaron todos los protocolos necesarios para garantizar la seguridad de nuestros clientes y colaboradores. En este momento todas nuestras operaciones se desarrollan con normalidad.

Agradecemos profundamente el trabajo de las autoridades y de las administraciones de los centros comerciales, con quienes sostenemos una comunicación constante y colaboraremos plenamente. Reiteramos que la seguridad de quienes nos visitan y de quienes hacen parte de nuestro equipo es, y seguirá siendo, nuestra máxima prioridad.