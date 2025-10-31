Mujer obligó a su hija a cometer un robo en una panadería y todo quedó en video

Un video que circula en redes sociales ha causado gran indignación entre los usuarios, luego de que una mujer fuera captada obligando a su hija a cometer un robo dentro de una panadería.

Las imágenes, registradas por una cámara de seguridad, muestran cómo la adulta usa a la menor para sustraer varios productos del establecimiento mientras ella intenta distraer a las empleadas.

El caso habría ocurrido en una panadería del barrio San José Victoria, en el municipio de Amozoc, estado de Puebla (México). Aunque no se ha confirmado la fecha exacta del incidente, el material fue difundido en distintas páginas de denuncia ciudadana en Facebook y X (antes Twitter), donde rápidamente se volvió viral y generó cientos de comentarios de rechazo y preocupación.

En el video se observa a la mujer ingresar al local junto a una niña. Ambas esperan a que otros clientes sean atendidos antes de acercarse al mostrador. En un momento, la mujer aparenta interactuar con una de las trabajadoras, pero mientras tanto le da indicaciones a su hija para que esconda varias piezas de pan en su mochila. La mujer incluso se coloca frente a la menor para tapar su acción, vigilando constantemente y señalando qué productos debía tomar.



Este es el video:

¡La madre del año! 🙄😡



Una madre obligó a su hija a robarse unas hojaldras en una panadería de #Amozoc



La mujer hace que la niña guarde los panes en su mochila y así quedaron grabadas.#TráficoPuebla #Puebla pic.twitter.com/MDWUMZ0oUM — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) October 31, 2025

Una vez consumado el robo, la mujer entrega un objeto a la empleada como si nada hubiera pasado y continúa comportándose con total normalidad. La grabación finaliza sin mostrar si las trabajadoras lograron darse cuenta del hurto o cómo terminó la situación.

El video provocó una ola de reacciones en redes sociales. La mayoría de los usuarios condenó con firmeza la conducta de la mujer por exponer a su hija a un acto delictivo, mientras que otros pidieron no juzgar de inmediato, sugiriendo que podría tratarse de un caso de necesidad.

Publicidad

Hasta el momento, se desconoce si los propietarios de la panadería presentaron una denuncia formal ante las autoridades o si el caso quedó únicamente como una denuncia ciudadana difundida en internet.