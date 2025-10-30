En video quedó registrada peligrosa práctica en plena vía de Bogotá: joven arriesgó su vida

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) casi la mitad de las personas que mueren en las vías de tránsito a nivel mundial son peatones, ciclistas y motociclistas. En Bogotá, en 2024, de acuerdo con datos de Medicina legal, el 54,45% de las víctimas de accidentes de tránsito fueron conductores y el 37,42%, peatones.

Para el mismo año, en la capital del país ocurrieron 652 casos de mortalidad por accidentes de tránsito, lo que representó una tasa de 8,2 por 100.000 habitantes. Ahora bien, en lo que va de 2025 han ocurrido 295 accidentes mortales, de los cuales 213 han sido hombres, según SaluData, una plataforma digital de la Secretaría Distrital de Salud.

Lo anterior podría indicar que los hombres son los que más se exponen a situaciones que ponen en riesgo su vida. Precisamente, hace poco se conoció un video en el que un Joven cuelga de un camión en plena vía principal de Bogotá.



Video de joven colgando de un camión en plena vía de Bogotá

Un joven fue captado en una peligrosa maniobra sobre una de las vías principales de la capital del país, al colgarse de la puerta trasera de un camión en movimiento. En el video, difundido en redes sociales, se observa cómo el muchacho, con mochila al hombro, se sujeta con ambas manos mientras el vehículo avanza entre el tráfico.

Al joven se le ve sujetándose del pasador que asegura las puertas traseras del automotor y de la barra de la parte baja del camión que suele usarse para subir a la cabina del vehículo.



La situación se torna aún más peligrosa cuando el camión comienza a zigzaguear entre los carriles, aparentemente sin que el conductor se percate de que una persona va colgada de la parte trasera.

Por momentos, el joven incluso intenta mirar hacia los lados del vehículo, exponiéndose a una caída o a ser atropellado por otro automóvil, pues el camión iba a una velocidad considerable, teniendo en cuenta que la aceleración máxima permitida en la vía va de 30 a 50 kilómetros por hora.

El hecho generó preocupación entre los conductores que transitaban por el mismo corredor vial. Los comentarios frente a la situación no se hicieron esperar, algunos internautas bromearon al ver el video, otros criticaron la acción del joven.

Publicidad

"Transporte express,,, ya me imagino el déjeme por aquiiiiiiii,,, hay personitas que les gusta vivir al límite de la muerte".

"Que como TransMilenio está suspendido se reinventó para llegar a la casa".

Es importante recordar que este tipo de acciones, además de ser extremadamente peligrosos, pueden acarrear sanciones por poner en riesgo la seguridad en las vías y la de todos los actores viales.