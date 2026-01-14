Fans de Yeison Jiménez se intentaron colar en el Movistar Arena: tuvieron que llamar a la UNDMO

En medio del luto que enfrenta el país desde el pasado 10 de enero de 2026, cuando se confirmó el fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo, tras un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, miles de seguidores se congregan en el Movistar Arena para darle el último adiós. La tragedia conmocionó a fanáticos y a la industria musical, que hoy acompaña a la familia del artista.

El homenaje se realiza este miércoles 14 de enero de 2026 en Bogotá y se desarrolla en dos franjas. La primera va desde las 12:00 del mediodía hasta las 4:00 de la tarde. Posteriormente, se dará inicio a una segunda jornada entre las 6:00 y las 10:00 de la noche, momento en el que finalizará completamente la despedida del intérprete de Aventurero.



Fans generan disturbios en homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

Aunque la jornada ha estado marcada por la emotividad y los mensajes de familiares, amigos y colegas del cantante, a las afueras del Movistar Arena se han presentado situaciones de desorden que habrían requerido la intervención de la fuerza pública.

Homenaje a Yeison Jiménez …se acabaron las boletas y el Esmad tuvo que intervenir, la gente está corriendo por todo el alrededor del Movistar arena !! pic.twitter.com/Cmx4g7Xqk4 — Yessica Paola Diaz (@Jessipao16_9) January 14, 2026

Desde el inicio, el equipo de trabajo y los familiares de Yeison Jiménez informaron que el evento sería de ingreso gratuito, pero con aforo limitado y controlado. Esta medida implicaba que no todos los seguidores podrían ingresar al recinto, lo que generó inconformidad entre algunos asistentes.



Ante esta situación, varios aficionados habrían intentado ingresar a la fuerza al Movistar Arena, obligando a la intervención del UNDMO para controlar a quienes buscaban colarse y alterar el desarrollo del homenaje al artista.

Disturbios afuera de Movistar Arena por fans de Yeison Jiménez que quieren entrar a la fuerza en el escenario pic.twitter.com/9qxaA2gVOO — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) January 14, 2026

Polémicas alrededor del homenaje al cantante

Este no ha sido el único punto de controversia durante la jornada. En La Kalle se reveló que algunos asistentes llegaron al recinto con hijos menores de edad, pese a que el ingreso de niños estaba prohibido. Según lo denunciado, en lugar de retirarse del lugar, algunos adultos habrían dejado a los menores afuera para que regresaran solos a sus casas, un hecho que generó fuertes críticas.



¿Quiénes son los invitados al homenaje de Yeison Jiménez?

Al homenaje asisten varios artistas cercanos y colegas del cantante, quienes se sumaron para despedirlo:

