En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Visa EEUU
Pasaje Transmilenio
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Fans de Yeison Jiménez se intentaron colar en el Movistar Arena: tuvieron que llamar a la UNDMO

Fans de Yeison Jiménez se intentaron colar en el Movistar Arena: tuvieron que llamar a la UNDMO

El homenaje se realiza este miércoles 14 de enero de 2026 en Bogotá y se desarrolla en dos franjas. La primera va desde las 12:00 del mediodía hasta las 4:00 de la tarde y la segunda jornada entre las 6:00 y las 10:00 de la noche.

Publicidad

Publicidad

Publicidad