Fenalco revela cuánto gastarían en promedio los bogotanos para celebrar el Día del Amor y la Amistad

En la antesala del Día del Amor y la Amistad, el comercio bogotano se prepara para uno de los fines de semana más dinámicos del año.

Juan Esteban Orrego, director ejecutivo de Fenalco Bogotá, reveló en entrevista con Recap Blu que los capitalinos invertirán en promedio 125.000 pesos para festejar esta tradicional fecha.

“Es la media. Obviamente hay personas que tienen un presupuesto más alto, mientras otros gastan menos, pero cuando hacemos la operación completa, el promedio que nos da es de 125.000 pesos”, explicó Orrego.

Este gasto incluye desde cenas románticas y salidas a bares o discotecas, hasta los populares juegos de amigo secreto en oficinas, colegios y universidades, que incrementan las compras de regalos pequeños en papelerías, misceláneas y tiendas de barrio.



Día del Amor y Amistad en Colombia Foto: Lexica

El director de Fenalco resaltó que el 77 % de los encuestados manifestó celebrar la fecha de alguna manera, lo que evidencia la importancia de esta tradición en la capital. “Es una cifra muy importante que ha crecido bastante en los últimos años”, afirmó.

En cuanto a los sectores más beneficiados, Orrego destacó a la floricultura, la confitería y el vestuario, cuyos incrementos en ventas pueden superar el 50 % durante el fin de semana. “Las flores tienen un papel fundamental: algunos comerciantes nos reportan que duplican sus ventas. También se destacan los chocolates, los peluches y los accesorios”, señaló.

Publicidad

Para incentivar las compras, la ciudad contará con la iniciativa Bogotá Despierta, que permite la extensión de horarios en más de 7.000 establecimientos comerciales hasta la medianoche.

Además, la Secretaría de Desarrollo Económico se suma con el programa Bogotá 24 horas, que ofrecerá actividades culturales y de entretenimiento en distintos puntos de la ciudad.

Fenalco proyecta un crecimiento de las ventas cercano al 30 % respecto a un fin de semana normal. “Hoy ha sido un día muy bueno y mañana esperamos el gran pico de ventas”, indicó Orrego, quien recordó que el Día del Amor y la Amistad es la cuarta fecha comercial más importante del año, después de Navidad, el Día de la Madre y el Día del Padre.

Publicidad

Aunque algunos bogotanos gastan cifras elevadas, incluso en lujos como automóviles, Orrego precisó que los montos varían según la capacidad económica de cada persona. “Hay quienes hacen inversiones mucho más grandes porque quieren manifestarse en forma fuerte”, concluyó.