Andrés D.C.
Atentado en Pradera, Valle
Colombia al Mundial
Polonia

Festival Cordillera 2025: conozca las rutas especiales que tendrá TransMilenio

Festival Cordillera 2025: conozca las rutas especiales que tendrá TransMilenio

Bogotá se prepara para vivir una nueva edición del Festival Cordillera con el anuncio de rutas que facilitarán el regreso a casa después de cada día del festival este 13 y 14 de septiembre.

Festival Cordillera 2025: conozca las rutas especiales que tendrá TransMilenio
Festival Cordillera 2025: conozca las rutas especiales que tendrá TransMilenio
Foto: TransMilenio / ImageFx
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 12:30 p. m.

El Festival Cordillera se tomará el Parque Metropolitano Simón Bolívar este fin de semana. Como ya es tradición, el evento reunirá a miles de asistentes que celebrarán la música latinoamericana en todas sus expresiones. Y para garantizar una movilidad más ágil y segura, TransMilenio implementará rutas especiales que facilitarán tanto el acceso como la salida del festival.

Desde el Distrito se confirmó que el sistema dispondrá de tres rutas especiales de TransMiZonal, diseñadas para ayudar a los ciudadanos a regresar a sus hogares al finalizar las jornadas del sábado 13 y domingo 14 de septiembre.

Estas rutas se suman a los servicios troncales y zonales habituales, con el objetivo de evitar aglomeraciones y ofrecer alternativas de transporte a los asistentes.

Los servicios especiales son las rutas Unicentro, Septimazo y Av. 1° de mayo, que funcionarán al finalizar los conciertos de ambos días, es decir, a la 1:00 de la mañana, según el cronograma del festival. A continuación, le contamos cuáles son las paradas de cada ruta:

Unicentro: AC 53 - KR 66A / C.C. Metrópolis / Cafam Floresta / C.C. Iserra 100 / Olímpica Calle 100 / AK 15 - CL 101 / C.C. Unicentro / C.C. Bulevar Niza / AV. Suba - CL 106

Septimazo: AC 53 - KR 66A / AC 53 - KR 37 / Concejo de Bogotá / Planetario de Bogotá / C.C. San Martín / U. Javeriana / U. de La Salle / AK 7 - CL 72 Bis / AK 7 - CL 81 / CL 94 - KR 14

Av. 1° de mayo: AC 53 - KR66A / C.C. Gran Estación / C.C. Salitre Plaza / Tres Elefantes / C.C. Multiplaza / Bavaria / AV. 1 de mayo

Adicionalmente, estarán habilitados los servicios troncales y TransmiZonales en los horarios habituales. A continuación puede verificar las rutas que operan cerca al Parque Simón Bolívar:

Rutas Festival Cordillera 2025.
Rutas Festival Cordillera 2025.
Rutas Festival Cordillera 2025.
Rutas Festival Cordillera 2025.

Rutas Festival Cordillera 2025.
Rutas Festival Cordillera 2025.

