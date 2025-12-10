Fuerte accidente en Usme dejó una persona muerta: camión arrolló un carro y motocicleta

La movilidad en Bogotá volvió a verse afectada tras un siniestro que generó una fuerte congestión en el sur de la ciudad, específicamente en el sector conocido como la Y de Yomasa, en la localidad de Usme.

Según las autoridades, las molestias en la zona comenzaron luego de que un camión que se desplazaba por la avenida Boyacá habría quedado sin frenos y terminó llevándose por delante a un vehículo particular. El Chevrolet Spark gris quedó totalmente destruido en su parte delantera tras el impacto.

Pese al choque inicial, el camión continuó su recorrido y también alcanzó a una motocicleta, cuyo conductor sobrevivió de manera milagrosa. En uno de los videos que circula en redes, se observa al motociclista intentando gatear tras el fuerte golpe. Lamentablemente, un peatón que transitaba por la zona fue arrollado y perdió la vida de manera inmediata en el lugar.

En este momento, autoridades de tránsito y equipos de emergencia permanecen en el punto. Tanto el conductor del carro particular como el motociclista resultaron heridos y están siendo atendidos. Además, unidades de criminalística adelantan el levantamiento del cuerpo del peatón y recopilan información para esclarecer lo ocurrido este miércoles 10 de diciembre de 2025.



En cuanto al servicio de alimentadores del Portal Usme, este se encuentra suspendido. La situación ha generado un fuerte trancón que afecta la avenida Caracas y la avenida Boyacá en ambos sentidos, complicando aún más la movilidad para cientos de conductores.

Movilidad Bogotá Yomasa: recomendaciones para los usuarios

Desde la cuenta oficial de Movilidad Bogotá en X, se informó que el Grupo Guía, los Agentes Civiles y los equipos de emergencia ya atienden la situación en la Y de Yomasa. La entidad recomendó a los conductores y peatones transitar con precaución, atender las indicaciones del personal en la vía y, de ser posible, tomar rutas alternas mientras avanzan las labores de atención del siniestro.



Accidente en Yomasa Bogotá: congestión y afectaciones viales

La suspensión temporal del servicio de alimentadores y la presencia de autoridades en la zona han generado un considerable represamiento de vehículos. Por ahora, se espera que la movilidad mejore una vez finalicen los procedimientos de criminalística y se retire el camión involucrado en el siniestro.