Fuertes lluvias generan inundaciones en varias localidades de Bogotá; movilidad colapsada

Bogotá vivió este viernes, 8 de agosto, una intensa jornada de lluvias que provocó encharcamientos, inundaciones y un severo impacto en la movilidad de diferentes zonas de la capital.

Las precipitaciones, registradas desde las primeras horas de la mañana, afectaron especialmente a las localidades de Chapinero, Usaquén, Los Mártires y Puente Aranda, donde conductores y peatones se vieron obligados a sortear calles completamente encharcadas.

De acuerdo con reportes ciudadanos y de las autoridades, uno de los puntos más críticos se registró en la Avenida Circunvalar con calle 85, sentido norte-sur, donde el agua cubrió gran parte de la calzada y generó trancones de varios kilómetros.

A través de su cuenta oficial en X, la Secretaría de Movilidad, bajo el usuario Bogotá Tránsito, advirtió sobre las condiciones del clima y recordó la importancia de conducir con precaución:

Publicidad

"De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá @IDIGER, a esta hora llueve en las localidades de: Usaquén y Chapinero. Recuerda que la lluvia puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado. Conduce con precaución."

De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá @IDIGER, a esta hora llueve en las localidades de:



🌧️Usaquén

🌧️Chapinero



Recuerda que la lluvia puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado. Conduce con precaución. pic.twitter.com/0BmMsowU1A — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 8, 2025

Sin embargo, las precipitaciones no se limitaron a esas zonas. Usuarios en redes sociales denunciaron que en barrios de Puente Aranda como Santa Isabel, Veraguas y Ciudad Montes también se registraron fuertes lluvias, lo que derivó en encharcamientos y retrasos en el transporte público.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos salir con suficiente tiempo, planear sus rutas y evitar transitar por vías con alto nivel de agua para prevenir daños en los vehículos o accidentes. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) mantiene el monitoreo de la situación y no descarta que las lluvias se extiendan durante las próximas horas.

Publicidad

En un viernes que coincide con el inicio del puente festivo, las condiciones climáticas se sumaron al tráfico habitual de la ciudad, dejando a miles de capitalinos atrapados en largos trancones y obligando a muchos a buscar rutas alternas para llegar a sus destinos.