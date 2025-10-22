Galán es citado por el CNE: iniciativa busca revocarlo de su mandato

El alcalde Carlos Fernando Galán fue citado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a una audiencia pública este miércoles 22 de octubre, tras la solicitud formal de iniciar un proceso de revocatoria de su mandato. La iniciativa fue presentada por el concejal Jairo Avellaneda, de Colombia Humana, quien argumenta que en Bogotá existe una “insatisfacción generalizada” por el manejo que el mandatario ha dado a temas como seguridad, basuras y movilidad.

De acuerdo con el documento presentado ante el CNE, el proceso se encuentra en la etapa de validación del comité promotor, paso previo a la recolección de firmas. En caso de ser aprobado, los impulsores deberán reunir al menos un millón de apoyos ciudadanos para que la solicitud sea revisada oficialmente por la autoridad electoral.



Por qué piden la revocatoria de Galán

El concejal Avellaneda explicó que en la audiencia expondrá los argumentos que sustentan la petición. “Estamos inundados de basuras, la inseguridad está desbordada y la movilidad es un caos”, afirmó, agregando que sindicatos y líderes sociales han expresado su respaldo a la iniciativa.

Según el concejal, los problemas que enfrenta la capital van más allá de simples fallas administrativas. “Bogotá atraviesa una catástrofe sanitaria y administrativa”, señaló, al referirse a la acumulación de residuos y los riesgos que esto representa para la salud pública. También criticó el manejo de la seguridad, asegurando que la delincuencia ha aumentado en varios sectores.

“Galán ha fallado estrepitosamente; su ineficiencia es evidente y se requiere la revocatoria para restaurar la dignidad de Bogotá”, concluyó Avellaneda.



Qué se viene para Galán en el proceso del CNE

La audiencia convocada por el CNE se llevará a cabo en horas de la tarde y contará con la participación de los promotores de la iniciativa, quienes deberán sustentar las razones por las cuales consideran que el alcalde ha incumplido su plan de gobierno.

Aunque la Alcaldía Mayor de Bogotá no ha emitido aún un pronunciamiento oficial, la citación representa un nuevo frente político para Galán, que deberá defender su gestión ante el organismo electoral.

En esta etapa, el CNE no evalúa la procedencia de la revocatoria, sino la validez del comité promotor. Si los formularios son autorizados, los impulsores del proceso tendrán un plazo determinado para recolectar las firmas necesarias.

Cabe recordar que la revocatoria de mandato es un mecanismo de participación ciudadana consagrado en la Constitución, mediante el cual los votantes pueden retirar del cargo a un funcionario elegido por voto popular antes de que finalice su periodo, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales.