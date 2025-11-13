En vivo
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Jaime Esteban Moreno

Grave accidente en el norte de Bogotá: camión se volcó tras colisión con tractocamión

Grave accidente en el norte de Bogotá: camión se volcó tras colisión con tractocamión

Dos personas resultaron heridas tras un grave choque entre un camión y un tractocamión en la calle 183 con carrera 16, norte de Bogotá. La vía permanece cerrada.

Grave accidente en el norte de Bogotá: camión se volcó tras colisión con tractocamión
El accidente ocurrió en a madrugada de este jueves, 13 de noviembre.
Foto: X @BogotaTransito
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: 13 de nov, 2025

