Grave accidente en el norte de Bogotá: camión se volcó tras colisión con tractocamión

En la madrugada de este jueves, 13 de noviembre de 2025, se registró un grave accidente de tránsito en el norte de Bogotá que involucró a un camión y un tractocamión.

El siniestro ocurrió hacia las 4:39 de la mañana en la calle 183 con carrera 16, en la localidad de Usaquén, en el sentido occidente–oriente de la vía.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, dos personas resultaron lesionadas tras el fuerte impacto entre los vehículos pesados. Equipos de Tránsito de Bogotá y personal de ambulancias llegaron rápidamente al lugar para atender la emergencia y brindar asistencia a los heridos, quienes fueron valorados en el sitio antes de ser trasladados a un centro asistencial.

En imágenes compartidas por la cuenta de X de Bogotá Tránsito, se puede observar el camión volcado junto al tractocamión, ocupando gran parte de la vía y generando el cierre total del tramo afectado. Una grúa fue asignada para adelantar las labores de levantamiento y retiro de los vehículos siniestrados, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.



[04:39 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre tractocamión y camión que sufre volcamiento, en la localidad de Usaquén, en la calle 183 con carrera 16, en sentido Occidente - Oriente. @TransitoBta y ambulancia en el punto. Grúa asignada. pic.twitter.com/KHueGVN6wc — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 13, 2025

El hecho provocó complicaciones en la movilidad del sector, especialmente en las primeras horas de la mañana, cuando numerosos conductores se desplazaban hacia el oriente de la ciudad. Las autoridades recomendaron tomar rutas alternas y conducir con precaución, especialmente en zonas donde el tránsito de vehículos de carga es frecuente.