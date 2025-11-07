Grave incendio en la madrugada de este viernes en centro de Bogotá: fábrica y viviendas, afectadas

Un grave incendio se registra desde la madrugada de este viernes, 7 de noviembre, en el centro de Bogotá, específicamente en la calle Séptima con carrera Segunda, donde varias familias fueron evacuadas de manera preventiva ante la rápida propagación de las llamas.

De acuerdo con el reporte del Ojo de la noche para Mañanas Blu, la emergencia habría iniciado por un posible cortocircuito dentro de una fábrica de muebles. Las llamas alcanzaron gran altura y amenazaron con extenderse a casas contiguas, lo que obligó a la intervención inmediata de los Bomberos Oficiales de Bogotá y la Policía Nacional.

En el sitio hacen presencia equipos de socorristas y unidades de diferentes estaciones que trabajan para evitar que el fuego se propague a otras edificaciones del sector. Se conoció, además, un adulto mayor y su mascota resulto afectado.

A través de su cuenta oficial en la red social X, los Bomberos de Bogotá informaron ya están controlando el incendio:



“A esta hora controlamos un incendio en una edificación en construcción en la carrera 7 con calle 2. No hay reporte de personas lesionadas. Se realiza ataque directo por dos frentes. Se activa al Equipo de Investigación de Incendios para determinar el origen y causa del incidente”, señalaron.

Aunque inicialmente se reportó que las llamas afectaban una vivienda habitada, se precisó que se trataba de una fábrica de muebles en donde una chispa habría iniciado la emergencia. No obstante, el equipo de investigación de incendios ya trabaja en el lugar para establecer las causas exactas del hecho.

Por ahora, las autoridades mantienen acordonado el sector mientras se adelantan labores de enfriamiento y verificación estructural.