Habitantes de Suba, preocupados por lo que pasa con sus mascotas; nadie responde y son varios casos

Los habitantes de la localidad de Suba, específicamente en el barrio La Campiña en el noroccidente de Bogotá, están manifestando preocupación y alzando la voz por cuenta de la seguridad de sus mascotas en los parques públicos de la zona.

De acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, estos residentes denuncian que sus animales se están lesionando y cortando al entrar en contacto con las canecas metálicas de basura ubicadas en estos espacios de la localidad.

Una de las afectadas, dueña de un perro llamado Milo y que sufrió una grave herida, contó su drama a Blu Radio: "Es una herida grande, profunda, que comprometió no solo los músculos, sino también nervios de la espalda de mi perro. Al momento pues lo llevamos al veterinario de urgencias, ya que la herida es bastante grande, le cubre toda la espalda y no hemos recibido respuesta ya que no hay a quien comunicarle lo sucedido", relató.

A pesar de llevarlo a un veterinario de urgencias para recibir atención inmediata, la propietaria señaló que no ha recibido respuesta de las autoridades ni sabe a quién comunicarle lo sucedido.

Además, según contó, el problema parece ser causado por tornillos sobresalientes en las canecas de basura, lo que facilita que los animales se lastimen al jugar en el parque. Aunque se han hecho denuncias previas sobre casos similares, no se ha tomado ninguna acción para solucionar el problema.

“No es la primera vez que se presentan estos casos con los perritos y estas canecas. ¿Por qué terminan así los perros? Pues los tornillos de estas canecas están bastante salidos, lo que hace que sea muy fácil que ellos se lastimen, se golpeen o se raspen. A pesar de las denuncias que ha habido sobre casos similares, no ha habido alguna respuesta de que las quiten o algo más”, agregó la mujer.

Los dueños de las mascotas de la localidad de Suba están preocupados por esta situación, ya que representa un riesgo constante para la seguridad de sus animales.

Exigen a las autoridades locales que tomen medidas inmediatas para reparar o reemplazar las canecas metálicas y así evitar más lesiones en las mascotas. Por su parte, Milo se recupera en su apartamento.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: