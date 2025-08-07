Habla Pablo Lescano, cantante de Damas Gratis, tras batalla campal en el Movistar Arena

El concierto de la reconocida banda argentina Damas Gratis, programado para el miércoles 6 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá, fue abruptamente cancelado tras una serie de violentos disturbios que estallaron dentro y fuera del recinto.

Los enfrentamientos dejaron un saldo devastador: una persona muerta y al menos cinco heridos con armas blancas.

Los incidentes comenzaron incluso antes de que el espectáculo arrancara. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales y testimonios presenciales, grupos de personas –presuntamente barras bravas– protagonizaron choques violentos que rápidamente escaparon al control del personal de seguridad.



Aquí otro video de lo sucedido en Movistar arena , damas gratis nos quedamos con las ganas de disfrutar de la cumbia argentina..!! pic.twitter.com/kth83fsSOr — Andrea Gonzalez (@andrupili) August 7, 2025

Se lanzaron objetos, se utilizaron armas cortopunzantes y se generó un caos generalizado, obligando a suspender el evento.



Se pronunció el cantante de Damas Gratis

Ante estos hechos, Pablo Lescano, líder y voz de Damas Gratis, expresó su dolor a través de sus redes sociales. “Chau Bogotá, Colombia, me rompiste el corazón”, escribió el músico en su cuenta de Instagram.

Acompañó su mensaje con una frase que reflejaba su consternación: “Muy triste por todo lo sucedido”. El cantante también compartió mensajes de sus seguidores, muchos de los cuales lamentaron no haber podido disfrutar del concierto. “Era mi cumpleaños y ese era mi regalo… Qué tristeza”, escribió una fan. Otro agregó: “Muchos fuimos con ilusión, y por unos violentos, lo perdimos todo”.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la muerte de una persona en las afueras del Movistar Arena.

Según información preliminar, la víctima habría sido atropellada durante los disturbios. “La violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad”, afirmó el mandatario, calificando los hechos como “absolutamente repudiables”.

Por su parte, la administración del Movistar Arena lamentó lo ocurrido, explicando que la cancelación fue una decisión tomada por seguridad. “Nuestra prioridad fue proteger a los asistentes y al personal del recinto”, señalaron en un comunicado. También denunciaron que algunas personas ingresaron violentamente, causando daños a la infraestructura del lugar.