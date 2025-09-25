Habrá nuevo concierto en Vive Claro y estos cambios los debe tener en cuenta

Todo listo para que este sábado, 27 de septiembre, se lleve a cabo el segundo concierto oficial en la nueva arena de espectáculos de Vive Claro en Bogotá. Esta vez, el turno será para el rapero estadounidense Kendrick Lamar, quien llega con todo su show a Colombia.

Kendrick Lamar Foto: AFP

¿Qué cambios habrá en Vive Claro para este concierto?

A través de un comunicado, Ocesa, empresa encargada de esta arena, informó que “se escucharon todas las sugerencias y reclamos” que quedaron del primero concierto de Green Day a finales del mes de agosto, en donde se confirmaron tres cambios que las personas esperaban con ansias: sonido, logística y seguridad, que funcionarán de la siguiente manera:



Sonidos para vecinos: según explicaron, se comenzó a operar un “plan integral” de mitigación de ruido con los límites recomendados por la OMS, barreras acústicas temporales y monitoreo permanente en zonas sensibles, acciones socializadas con las autoridades y la comunidad.

según explicaron, se comenzó a operar un “plan integral” de mitigación de ruido con los límites recomendados por la OMS, barreras acústicas temporales y monitoreo permanente en zonas sensibles, acciones socializadas con las autoridades y la comunidad. Accesos y logística de la arena: se afinó el flujo de ingreso con mayor personal y coordinación para evitar mucha concentración de personas en un solo punto de la zona, además se especifico el ingreso de manera segura en cada boleta del evento.

se afinó el flujo de ingreso con mayor personal y coordinación para evitar mucha concentración de personas en un solo punto de la zona, además se especifico el ingreso de manera segura en cada boleta del evento. Seguridad en el interior de la arena: habrá mayor control en los anillos de seguridad acompañado de un conteo en tiempo real de las personas que llegan al evento, además mayor control en las personas.

Tribunas del Vive Claro en Bogotá // Foto: AFP

¿Las tribunas del Vive Claro dejarán de moverse?

No. De hecho, en el comunicado explicaron que esto será algo normal en los eventos debido a que esto hace parte de la infraestructura para evitar que sí pueda darse un accidente, que, además, ha sido usado en otro tipo de eventos a nivel mundial.

“En materia de infraestructura, las graderías están certificadas bajo estándares internacionales de ingeniería, con pruebas de carga y monitoreo permanente. Este sistema ya fue utilizado con éxito en el concierto inaugural de Green Day”, añadieron.