Vecinos del Vive Claro buscan frenar conciertos por exceso de ruido con acción popular

Después del concierto de Green Day este 24 de agosto con el que se inauguró el nuevo escenario cultural de Bogotá, Vive Claro, con su aforo completo, siguen llegando reclamos de inconformidad por el excesivo ruido que generó el evento en la zona residencial aledaña al lugar.

Este 26 de agosto, la Fundación Misión de Observación del Deporte, Recreación, Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Modera) instauró una acción popular que busca suspender los conciertos y eventos programados en el Vive Claro, alegando “presuntas irregularidades en el proceso de contratación”.

En el documento, la fundación argumenta que en el concierto, que tuvo más de 35.000 asistentes, “se evidenció que las vibraciones y los niveles de ruido generados superaron los 90 Hz permitidos por la normatividad vigente”. Por esta razón la acción popular, que cuenta con el apoyo de más de 60 residentes de barrios aledaños como Salitre El Greco, La Esmeralda, Pablo VI y Quirinal, piden que se suspenda el contrato 078 de 2023, firmado entre la Beneficencia de Cundinamarca y la empresa OCESA Colombia S.A.S.

Vive Claro Foto: Ocesa

En el contrato al que se refiere se entrega en arrendamiento los lotes 15 y 16 del Parque Metropolitano Simón Bolívar donde hoy opera el Vive Claro Distrito Cultural. La fundación reclama que los eventos en este lugar y sobre todo el exceso de ruido que genera afectan la calidad de vida de los habitantes y “desconoce principios esenciales relacionados con el derecho colectivo a un ambiente sano, el uso adecuado del espacio público, la seguridad y la prevención de desastres previsibles”.

Antes de esta nueva reclamación, en redes sociales ya se había manifestado y reclamado el ruido en la zona durante el concierto. Al respecto, Vive Claro respondió a través de un comunicado que el escenario “cumple con la normatividad vigente en materia de seguridad y sonido”, pero que también revisarán sus protocolos y han implementado un plan de mitigación del ruido.

Con acción popular, vecinos del Vive Claro buscan frenar conciertos por exceso de ruido Foto: X @musictrendscol

Desde antes de su inauguración, este espacio ya venía recibiendo demandas y otros recursos legales que denunciaban además del riesgo de ruido excesivo, irregularidades en la licitación y afectaciones al medioambiente.

Publicidad

Sobre este último punto, la Secretaría de Ambiente ratificó que el predio no corresponde ni cumple los criterios de un humedal.