Hallan cuerpo desmembrado en el centro de Bogotá tras reporte de reciclador: esto se sabe

Un aterrador hallazgo tiene en máxima alerta a los habitantes y a las autoridades del centro de Bogotá.

En horas de la madrugada, el Ojo de la noche acompañó el despliegue policial en la carrera Décima con calle Quinta, donde un reciclador encontró varias bolsas negras entre montones de basura. Tras verificar el contenido, los uniformados confirmaron que se trataría de partes humanas, al parecer correspondientes a un hombre.

El descubrimiento desató un operativo inmediato en toda la localidad de Santa Fe. Minutos después del primer reporte, la Policía recibió información de que en la calle Sexta, a solo tres o cuatro cuadras, también habrían sido abandonadas extremidades.

La hipótesis que toma fuerza es que los restos podrían estar distribuidos en distintos puntos del sector, por lo que las patrullas reforzaron recorridos en esquinas, basureros y zonas críticas de la zona.



En el sitio, los peritos del grupo de criminalística de la Fiscalía adelantaron una inspección detallada, recolectaron indicios y tomaron registros fotográficos. Una vez procesada la primera escena, se desplazaron rápidamente a otros puntos señalados por la comunidad para verificar si existían más restos en dirección hacia el occidente de la localidad. Paralelamente, la Policía revisa cámaras de seguridad del sector en busca de personas que pudieran haber dejado las bolsas en horas de la noche o la madrugada.

De momento, no se ha establecido la identidad de la víctima ni las circunstancias de su muerte, pero los investigadores no descartan que el homicidio se haya cometido en otro lugar y que el cuerpo hubiese sido abandonado fragmentado para evitar su identificación.



