Esta es la banda que sembraba terror en el centro de Bogotá: videos muestran cómo atracaban

Se trata de 10 peligrosos criminales, todos miembros de la banda ‘Los Titis’, responsable de un sin número de atracos en el centro de Bogotá. Los capturados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado, cargos que ninguno aceptó.

Según la investigación, estos criminales delinquían principalmente en las localidades de Los Mártires y Santa Fe, en barrios como Santa Inés, La Capuchina, Voto Nacional, San Victorino y el Parque de la Mariposa, zonas concurridas por comerciantes y transeúntes. Allí, estos delincuentes seleccionaban a sus víctimas con rapidez, aprovechando el tumulto de personas.

El modus operandi de ‘Los Titis’ consistía en rodear a los ciudadanos con varios integrantes de la banda, intimidarlos con armas cortopunzantes y, en caso de resistencia, agredirlos físicamente. Tras despojarlos de celulares, joyas o dinero en efectivo, escapaban ocultándose entre la multitud. Para despistar a las autoridades y testigos, incluso se cambiaban de ropa inmediatamente después de los atracos.

A los criminales se les atribuyen 17 atracos en los cuales lograron robarse má de 80 millones de pesos en pertenencias. En los operativos adelantados por la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá fueron capturados: Luis Guillermo Barbosa Martínez, alias El Mono; Luis Alejandro Olarte Ariza, alias Tintín; Cristóbal Enrique García Martínez, alias El Negro; Michel Yesid Vargas Flórez, alias Barros; Deivi Mauricio Sánchez González, alias Chinche; Óscar Alexander Martínez, alias Gomelo; Juan César Hernández, alias Peliño; Yesid Alexander Nieto Díaz, alias Moster; Jhon Alexander Bolívar Castellanos, alias Gomelo II; y José Ricardo González Vanegas, alias Churrusco.



Las autoridades destacaron que el golpe contra ‘Los Titís’ representa un avance en la recuperación de la seguridad en zonas críticas del centro de la ciudad, donde los atracos con armas blancas eran una constante que mantenía en zozobra a comerciantes y ciudadanos.