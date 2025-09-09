Video: riña en el centro de Bogotá después del partido entre Colombia y Venezuela

En la noche de este martes, 9 de septiembre, la violencia volvió a opacar la fiesta que genera el fútbol. En esta ocasión, los hechos de violencia se presentaron tras finalizar el partido entre las selecciones de Colombia y Venezuela.

Las autoridades tuvieron que intervenir ante una grave riña en la plazoleta de City U, centro de la capital del país, que se habría generado después del pitazo final que determinó la eliminación de la vinotinto de obtener el cupo al repechaje al Mundial del 2026 tras caer por goleada en Maturín 3-6.

En las imágenes se puede ver cómo las personas se arrojan objetos, mientras otras corren para proteger su integridad ante la violencia generada.

De hecho, en uno de los videos se alcanza a escuchar a algunos ciudadanos gritando "fuera, fuera" a los vándalos; sin embargo, se ve que estas personas decidieron dañar inmobiliario de locales aledaños y generar caos.

Estaba viendo el partido en City U, metieron el 6 gol y se agarraron pic.twitter.com/Jd19xiga1v — Loren Sofía (@Soofisaurio) September 10, 2025

Ante lo sucedido, las autoridades competentes verifican si la situación dejó heridos.