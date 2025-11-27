Dos modalidades de robo ponen en alerta a los conductores de taxis y plataformas en Bogotá

La delincuencia no da tregua y mucho menos por esta época, pues es cuando suelen aumentar los delitos relacionados con robos y estafas por la temporada navideña, según datos de la Policía Nacional.

A esto se le suma el robo de autos y Bogotá es la ciudad con mayores denuncias por este delito, según reportes de SVR de Ituran. En redes sociales circulan varios videos en los que se revelan dos modalidades de hurto de carros y la principal herramienta que usan los delincuentes son las plataformas de transporte.



Modalidades de robo ponen en alerta a conductores de taxis y plataformas

En video quedó registrado en modus operandi de una banda de asaltantes en Bogotá que, por medio de las plataformas de transporte, solicitan servicios para posteriormente robarles el automóvil a sus víctimas.

La denuncia de se hizo a través de redes sociales, habitantes de los sectores afectados indicaron que los sujetos pedían el servicio de transporte en dos sectores de la capital del país.

Uno de ellos es el barrio Villa Javier, en San Cristóbal sur, allí los delincuentes esperaban a que los conductores llegaran y en cuestión de segundos varios sujetos se acercaban para atracarlos.



La otra modalidad consiste en que uno de los delincuentes solicita el viaje por la app en el barrio El Restrepo o en el sector y al llegar al destino varios cómplices abordan el vehículo para robar las pertenencias y el automotor.

Habitantes de ambos sectores indican que este tipo de situaciones suelen ocurrir con frecuencia, por lo que han pedido mayor presencia de las autoridades para reforzar la seguridad.

De acuerdo a la publicación en redes sociales, en el caso más reciente los sujetos no lograron llevarse el carro, pero según la denuncia se han logrado robar varios en los mismos sectores y con las mismas modalidades.

#BOGOTÁ. Pilas conductores de plataformas y taxis. Individuos piden servicio en el b/Villa Javier, loc/San Cristóbal Sur y cuando llegan los atracan. Esa es una modalidad la otra es; uno lo pide en el b/Restrepo o en el sector y al llegar al destino los cómplices están esperando… pic.twitter.com/bSTh5kV0XI — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 27, 2025