Judicializan a conductor por muerte de joven atropellada durante intento de huida en Suba

La Fiscalía General de la Nación imputó a David Valencia Cochero como presunto responsable del delito de homicidio culposo, por los hechos ocurridos el pasado 18 de noviembre en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, donde murió atropellada Laura Fabiana León, una joven de 23 años.

La audiencia estuvo a cargo de un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, quien presentó los elementos materiales probatorios que, a su juicio, vinculan al procesado con el fatal accidente.

Según la Fiscalía, Valencia Cochero conducía su vehículo por inmediaciones del centro comercial Bulevar Niza cuando, en medio de una situación de tensión, habría intentado huir de un grupo de personas que lo agredían con objetos contundentes. La hipótesis del ente acusador señala que, para evitar esa confrontación, el procesado aceleró el automotor de manera abrupta, momento en el que embistió a la joven. El impacto le ocasionó lesiones graves que le causaron la muerte poco después.

Joven murió arrollada por conductor en Bogotá Foto: captura de video

Versiones de testigos refieren que la víctima habría intentado detener el vehículo poniéndose frente a él, lo que coincide con la tesis de que Valencia aceleró pese a la presencia de personas en la vía. Tras el atropello, el conductor huyó del lugar sin prestar ayuda, lo que generó indignación entre los presentes y complicó la identificación inicial del responsable.



El señalado se presentó voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación, donde quedó a disposición de las autoridades. En la diligencia de imputación, Valencia Cochero no aceptó los cargos, argumentando que su actuar se dio en un contexto de protección personal ante una agresión.

El caso ha generado preocupación entre los habitantes de la zona y familiares de la víctima, quienes han pedido celeridad en el proceso y claridad frente a las circunstancias que rodearon el accidente. La Fiscalía continúa recopilando evidencia, incluidos videos de seguridad y declaraciones adicionales, con el fin de establecer con precisión los hechos y determinar la responsabilidad penal del procesado.