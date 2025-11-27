En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Vuelos hacia Venezuela
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Judicializan a conductor por muerte de joven atropellada durante intento de huida en Suba

Judicializan a conductor por muerte de joven atropellada durante intento de huida en Suba

Versiones de testigos refieren que la víctima habría intentado detener el vehículo, lo que coincide con la tesis de que David Valencia aceleró pese a la presencia de personas en la vía.

Publicidad

Publicidad

Publicidad