En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Revelan identidad de la mujer que fue arrollada por un hombre en Suba

Revelan identidad de la mujer que fue arrollada por un hombre en Suba

Presuntamente esa noche el agresor llegó en su carro en busca de quien sería su pareja sentimental, donde se presentó una discusión que terminó en un lamentable hecho.

Publicidad

Publicidad

Publicidad