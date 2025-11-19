Revelan identidad de la mujer que fue arrollada por un hombre en Suba

La noche del pasado martes 18 de noviembre terminó en tragedia al norte de la ciudad, cuando una discusión derivó en el atropellamiento de una joven de 23 años que departía con sus amigos cerca del centro comercial Bulevar Niza.

Aunque en un inicio la escena parecía una simple disputa entre conocidos, lo que revelaron las autoridades y lo registrado por el Ojo de la Noche mostró un episodio marcado por la violencia y la reacción de quienes intentaron evitar un desenlace lamentable.

De acuerdo con lo señalado por testigos, la mujer salía de un establecimiento sobre la medianoche cuando un hombre llegó a recoger a su pareja. Aunque la joven se subió al vehículo, descendió nuevamente en medio de una discusión, lo que generó preocupación entre sus acompañantes y transformó la escena en un momento de gritos, reclamos y empujones.

Joven murió arrollada por conductor en Bogotá Foto: captura de video

Revelan la identidad de la mujer arrollada

Luego de que la mujer descendiera del vehículo, se apartó para hablar con una amiga. En ese momento, varias personas intentaron impedir que el conductor arrancara. Sin embargo, Laura Fabiana León, de 23 años, se ubicó frente al vehículo para bloquear el paso, pero el hombre aceleró y la arrolló.

Según testigos, lo hizo más de una vez antes de huir a toda velocidad, pese a que varias personas lograron identificarlo y contar con algunos de sus datos.

El teniente coronel Juan Montilla, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que el choque ocurrió en vía pública y que la víctima murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Aunque inicialmente se habló de una posible relación sentimental entre el conductor y la joven, la Policía aclaró que no existía dicho vínculo. La investigación ahora se concentra en ubicar al responsable, reconstruir la secuencia exacta de los hechos y determinar eventuales responsabilidades penales.



Feminicidios en Bogotá: cifras que preocupan a las autoridades

El caso se presenta en un contexto alarmante para la ciudad. Según el Observatorio de Feminicidios de Colombia, entre enero y octubre de 2025 se han registrado 56 feminicidios en Bogotá, la cifra más alta del país. Cundinamarca, con 42 casos, ocupa el tercer lugar nacional. La mayoría de estos hechos está relacionada con agresiones de parejas o exparejas, un patrón que continúa encendiendo las alertas y que demanda respuestas más rápidas y eficaces por parte de las autoridades.