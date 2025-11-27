En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Vuelos hacia Venezuela
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Habla esposo de mujer que murió en puente peatonal de Bogotá y revela la verdad de lo que pasó

Habla esposo de mujer que murió en puente peatonal de Bogotá y revela la verdad de lo que pasó

En los últimos días, se ha hablado de una versión de los hechos que el esposo desmintió sobre la muerte de su pareja en un puente peatonal de la Avenida Ciudad de Cali.

Publicidad

Publicidad

Publicidad