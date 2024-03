Hay que aceptar que el metro ya se fue así, echarlo para atrás sería un desastre: Galán a Petro

La pelea por el metro de Bogotá que en su momento tenía el presidente Gustavo Petro con Claudia López, ahora se traslada al alcalde Carlos Fernando Galán, quien, al igual que la exalcaldesa, defiende que esta mega obra se siga construyendo tal y como esta programada, pues ya hay unos “compromisos adquiridos” que no se pueden incumplir.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el alcalde Galán recalcó que, con el metro, no se dará “ni un peso atrás” a pesar de las varias objeciones del jefe de Estado, quien insiste en que varios de los tramos deben ser subterráneos, aunque esto implique mayores retrasos y pérdida de inversión.

“Hay que aceptar que este proyecto ya se fue así, el metro se fue así y echarlo para atrás sería un desastre. Ahora, el presidente ya dijo que el metro que él planteaba ya no se puede hacer y entonces plantea una alternativa, que no es por la Caracas, es por la carrera 13 y luego en la 70 se baja a la Caracas, es decir, ni siquiera en ese tramo final tiene estudios de prefactibilidad; no tiene absolutamente nada”, puntualizó Galán.

De acuerdo con el mandatario local, hacer lo que propone Petro “es un riesgo inmenso” y, aunque aceptó que el presidente tiene una visión y argumentos válidos de por qué debe ser subterráneo, ya “hay una decisión en ejecución” que se tomó en su momento teniendo en cuenta lo que más le convenía la ciudad en costo-beneficio.

Publicidad

“Lo que quiero es invitar al presidente a que no nos quedemos peleando por la primera línea del metro que ya está avanzando, terminémosla y, más bien, avancemos en la segunda y tercera, que es lo que necesita Bogotá”, añadió el alcalde.

Ante la posibilidad, que parece lejana, de que el Estado no “suelte” los recursos que le corresponden para la financiaron del metro, Carlos Fernando Galán respondió que no existe un plan B y la ciudad “no tendría cómo cubrir esto”. En ese sentido, señaló que ya hay compromisos y convenios firmados que no se pueden romper.

Publicidad

Por eso enfatizó que, si es necesario, irán hasta las instancias que sean para que estos acuerdos se cumplan. En términos de dinero, para cumplir con ese 70 %, el Gobierno tiene que girar semestralmente, según explicó Galán; el próximo pago debe ser de alrededor 230.000 0 240.000 millones de pesos.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: