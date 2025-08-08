Publicidad

Bogotá

Hermana de hincha fallecido en Movistar Arena rompió su silencio para pedir justicia

Mónica cuestionó la falta de seguridad en concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena.

Batalla campal en el Movistar Arena.jpg
Batalla campal en el Movistar Arena //
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 08, 2025 11:32 a. m.

Sergio Blanco falleció el pasado 6 de agosto en medio de los disturbios ocurridos durante el concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá. Su hermana, Mónica Blanco, habló en Mañanas Blu 10:30 sobre lo sucedido esa noche y pidió a las autoridades claridad sobre las circunstancias de su muerte.

Según relató, Sergio asistió al concierto con varios amigos y familiares. Ingresó al evento cerca de las 9:20 de la noche, pero poco después se perdió el contacto con él. “Después de que empiezan todos estos desmanes ahí adentro, no volvemos a lograr comunicarnos con él”, explicó Mónica. Más tarde, recibió una llamada de alerta. Al salir a buscarlo, encontró a su hermano tirado en el suelo, con un fuerte golpe en la cabeza y sangre visible. Una persona que estaba con él señaló que había sido atropellado por una camioneta que se dio a la fuga.

Hasta el momento, ni la Alcaldía de Bogotá ni los organizadores del evento se han comunicado con la familia. “No tenemos información de si ya tienen las placas o si está identificado el vehículo”, dijo Mónica, quien también pidió acceso a las cámaras de seguridad para esclarecer lo que ocurrió.

“Era una persona maravillosa, dada a su familia, a su hija, a sus amigos... siempre dado a ayudar”, contó su hermana.

Sobre la organización del evento, Mónica cuestionó la falta de seguridad. “Nos dijeron que nos iban a brindar garantías, pero eso nunca pasó. Abrieron las puertas media hora antes y adentro nos dejaron a todos en el mismo lado”, comentó. Asegura que era evidente que asistirían hinchas de distintas barras, por lo que se necesitaban controles más estrictos, especialmente frente a posibles enfrentamientos.

La familia espera realizar las exequias de Sergio en la localidad de Suba, donde nació y vivió. Aunque aún no hay eventos oficiales programados por parte de la barra o amigos cercanos, la comunidad barrista ya ha empezado a expresar su dolor en redes sociales.

