Hermana de hincha fallecido en Movistar Arena rompió su silencio para pedir justicia

Sergio Blanco falleció el pasado 6 de agosto en medio de los disturbios ocurridos durante el concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá. Su hermana, Mónica Blanco, habló en Mañanas Blu 10:30 sobre lo sucedido esa noche y pidió a las autoridades claridad sobre las circunstancias de su muerte.

Según relató, Sergio asistió al concierto con varios amigos y familiares. Ingresó al evento cerca de las 9:20 de la noche, pero poco después se perdió el contacto con él. “Después de que empiezan todos estos desmanes ahí adentro, no volvemos a lograr comunicarnos con él”, explicó Mónica. Más tarde, recibió una llamada de alerta. Al salir a buscarlo, encontró a su hermano tirado en el suelo, con un fuerte golpe en la cabeza y sangre visible. Una persona que estaba con él señaló que había sido atropellado por una camioneta que se dio a la fuga.

Hasta el momento, ni la Alcaldía de Bogotá ni los organizadores del evento se han comunicado con la familia. “No tenemos información de si ya tienen las placas o si está identificado el vehículo”, dijo Mónica, quien también pidió acceso a las cámaras de seguridad para esclarecer lo que ocurrió.

“Era una persona maravillosa, dada a su familia, a su hija, a sus amigos... siempre dado a ayudar”, contó su hermana.

Sobre la organización del evento, Mónica cuestionó la falta de seguridad. “Nos dijeron que nos iban a brindar garantías, pero eso nunca pasó. Abrieron las puertas media hora antes y adentro nos dejaron a todos en el mismo lado”, comentó. Asegura que era evidente que asistirían hinchas de distintas barras, por lo que se necesitaban controles más estrictos, especialmente frente a posibles enfrentamientos.

La familia espera realizar las exequias de Sergio en la localidad de Suba, donde nació y vivió. Aunque aún no hay eventos oficiales programados por parte de la barra o amigos cercanos, la comunidad barrista ya ha empezado a expresar su dolor en redes sociales.