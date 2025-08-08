Organizadores del concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena confirman mala noticia

Los organizadores del concierto de la reconocida banda argentina de cumbia Damas Gratis en el Movistar Arena que terminó en desmanes emitieron un comunicado oficial lamentando profundamente el desenlace del evento, que tuvo que ser terminado antes de lo previsto.

Según el pronunciamiento, el espectáculo transcurría "según lo planeado" después de la apertura de puertas y tras las presentaciones de los artistas teloneros, Dennis Fernando, Alto Grado y Kelly Cárdenas. Sin embargo, cuando se preparaba la presentación del artista principal, un grupo de personas irrumpió violentamente en el recinto, generando "injustificables e intolerables actos de violencia, fuerza y vandalismo".

Los organizadores enfatizaron que la decisión de finalizar el concierto y evacuar al público fue tomada para "salvaguardar la vida y la integridad de los asistentes, los artistas y todos los colaboradores", ya que la irrupción amenazó con agredir a los presentes y dañar la infraestructura, poniendo en riesgo al público en general.

En el comunicado, se destaca que, a pesar de haber dispuesto "todos los recursos de logística, vigilancia y seguridad" para la realización del show, se vieron obligados a priorizar la seguridad del público ante lo que calificaron como una "situación de fuerza mayor ocasionada por la violencia desbordada".

Ante la gravedad de los hechos, la organización ha informado que "se están haciendo las denuncias ante las autoridades competentes y las investigaciones correspondientes" para identificar y judicializar a los responsables de los actos de vandalismo y criminalidad.

Los organizadores lamentaron los inconvenientes ocasionados a los asistentes que acudieron con entusiasmo al espectáculo. Asimismo, informaron que:

por tratarse de hechos violentos irresistibles y ajenos a la organización, no procederá la reprogramación del evento

Ante estos hechos, Pablo Lescano, líder y voz de Damas Gratis, expresó su dolor a través de sus redes sociales. “Chau Bogotá, Colombia, me rompiste el corazón”, escribió el músico en su cuenta de Instagram.

Acompañó su mensaje con una frase que reflejaba su consternación: “Muy triste por todo lo sucedido”. El cantante también compartió mensajes de sus seguidores, muchos de los cuales lamentaron no haber podido disfrutar del concierto. “Era mi cumpleaños y ese era mi regalo… Qué tristeza”, escribió una fan. Otro agregó: “Muchos fuimos con ilusión, y por unos violentos, lo perdimos todo”.