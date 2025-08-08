Organizadores no pidieron policías para concierto de Damas Gratis en Movistar Arena, dice Distrito

Tras los graves disturbios ocurridos antes del concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, afirmó que los organizadores del evento “no pidieron Policía” para reforzar la seguridad antes del espectáculo.

“Es un evento privado, con vigilancia privada. La Policía solo acude si el organizador lo solicita, y en este caso no se pidió policía antes del concierto”, explicó Quintero. Aunque el Distrito y la Policía emitieron conceptos de seguridad previos, la presencia policial se limitó a las afueras del recinto.

Desde las barras, también hubo alertas. Diego González, miembro de la Guardia Albirroja Sur de Santa Fe, aseguró que había advertido al Distrito sobre el riesgo del evento. “Le escribí al secretario Gustavo Quintero para que lo tramitara con Goles en Paz. Estimábamos que unas 500 personas de nuestra barra asistirían”, dijo en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales.

González señaló que el género de la cumbia villera es especialmente convocante para las barras populares y que el escenario era inadecuado para evitar enfrentamientos. “Era inevitable que se encontraran distintas barras dentro del Movistar Arena”, afirmó.

Pelea de barras en el Movistar Arena de Bogotá Foto suministrada

El secretario Quintero reconoció que desde el 1 de agosto hubo reuniones con los organizadores y entidades de seguridad para advertir sobre los riesgos. No obstante, los filtros y requisas estuvieron a cargo de la seguridad privada, lo que será objeto de revisión. “Advertimos la necesidad de una requisa exigente”, dijo.

Sobre la muerte de Sergio Blanco, hincha de Santa Fe, González explicó que ocurrió cuando intentaba cruzar la calle 63 tras los enfrentamientos. “Fue atropellado y murió minutos después. Pedimos que se aclare la verdad para evitar venganzas”, expresó. Quintero confirmó que el hecho está en investigación.

González lamentó la escalada de violencia: “El clásico bogotano era ejemplo de convivencia, pero esto es un retroceso. Por prevención no debería haber hinchadas visitantes en el próximo partido”.

El Distrito aún no ha emitido permisos para nuevos eventos y convocó a la Comisión Distrital de Fútbol para definir las medidas frente al clásico entre Santa Fe y Millonarios del 13 de agosto.