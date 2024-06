Horarios de cierres viales en la avenida Caracas entre calle 66 y 67 en Bogotá

Con el objetivo de adelantar las obras de construcción de la primera línea del metro de Bogotá, la Secretaría de Movilidad autorizó el cierre total de la calzada mixta oriental y occidental en horario nocturno en la avenida Caracas, entre las calles 66 y 67.

Tenga en cuenta que, desde 2021, se vienen realizando las labores de construcción del metro sobre esta importante vía de Bogotá,con el fin de cumplir con la meta de entrega estipulada para marzo de 2028.

Horarios de cierres

De ese modo, se anunció el cierre por etapas de los carriles de la avenida Caracas entre calle 66 y 67 de la siguiente forma:

Etapa 1

Durante la primera etapa, se implementará un cierre completo de la calzada mixta occidental y del carril oriental de la calzada mixta oriental en la avenida Caracas. Además, se bloqueará totalmente el paso por la calle 66 entre la carrera 13 y la carrera 15. Estas medidas estarán vigentes desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.

Publicidad

Etapa 2

Durante la segunda etapa, se llevará a cabo el cierre total de la calzada mixta oriental y el cierre del carril occidental de la calzada mixta occidental en la avenida Caracas. También se bloqueará completamente la calle 66 entre la carrera 13 y la carrera 15. Estas restricciones estarán vigentes desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.

Etapa 3

En la tercera etapa, se implementarán cierres por carriles en las calzadas oriental y occidental de TransMilenio, operando en el horario de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. Adicionalmente, habrá un cierre total de ambas calzadas de TransMilenio entre las 12:30 a.m. y las 3:30 a.m.

Publicidad

Desvíos durante los cierres

Etapa 1

Para quienes se desplacen en sentido norte-sur por la avenida Caracas, deberán desviar por la avenida calle 68 hacia el occidente, seguir por la carrera 19 al sur, luego tomar la calle 64 al occidente, continuar por la carrera 19a al sur, seguir por la avenida calle 63 al oriente, luego tomar la carrera 15 al sur y finalmente la calle 62 al oriente para retomar su ruta habitual.

Aquellos que circulen en sentido occidente-oriente por la calle 66 deberán tomar la carrera 17 al norte, luego la calle 69 al oriente y seguir por la carrera 13 al sur para empalmar con su recorrido habitual.

Quienes se desplacen en sentido sur-norte por la avenida Caracas y deseen tomar la calle 66 al oriente, deberán continuar por la avenida Caracas, tomar la calle 68 al oriente y seguir por la carrera 13 al sur para retomar su ruta habitual.

Publicidad

Etapa 2

Para quienes circulen en sentido sur-norte por la avenida Caracas, deberán tomar la calle 65 al oriente, luego la carrera 13 al sur, seguir por la calle 64 al occidente y continuar por la carrera 17 al norte.

Aquellos que se desplacen en sentido occidente-oriente por la calle 66 deberán tomar la carrera 17 al norte, luego la calle 69 al oriente y seguir por la carrera 13 al sur para empalmar con su recorrido habitual.

Publicidad

Etapa 3

Los buses del sistema TransMilenio en el componente troncal continuarán circulando por el carril habilitado en cada una de las calzadas.

En el horario de 12:30 a.m. a 3:30 a.m., los buses del sistema TransMilenio en el componente troncal deberán circular por las calzadas mixtas.