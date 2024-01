"Hoy estamos hablando de incendios, mañana seguramente de inundaciones": Secretaria de Ambiente

En Bogotá los incendios en los cerros orientales ocasionaron una mala calidad del aire y las autoridades están haciendo un gran esfuerzo por apagar terminar con los incendios en los cerros orientales de la ciudad, de los cuales está liquidado el de la Quebrada La Vieja y el de El Cable se encuentra a poco de estar apagado. En Sala de Prensa Blu, estuvo la secretaría de Ambiente, Adriana Soto, quien habló de los incendios en el país y en la capital.

"La deforestación sin duda está pasando la cuenta de cobro cuando se mezcla con estos fenómenos climáticos extremos como este de El Niño que estamos teniendo y nos producen unas vulnerabilidades e incendios, pero igualmente el territorio es vulnerable a lluvias intensas", afirmó.

Especies foráneas

Hay especies invasoras en los cerros orientales, entre ellas se encuentra el pino y el eucalipto. Según Soto, estas especies llegaron a la sabana de Bogotá para poder secar y urbanizar el territorio dado que era un humedal, pero ahora estas especies se juntan con el fenómeno de El Niño y se convierten en propagadores de incendios.

“Esto era básicamente un humedal y trajeron especies foráneas, como el eucalipto, el pino, para secar y poder urbanizar (...) Los pinos son una especie invasora que se llama el retamo espinoso, son propagadores de incendios”, mencionó.

Incendio en el cerro oriental de Bogotá Foto: suministrada empresa privada

Además, enfatizó en lo peligrosas que son estas especies para los incendios, diferente a lo que hacen las especies nativas que ayudan a retardar el incendio por su retención de agua.

“Son especies, lo hacen en un término muy coloquial, a los técnicos no les va a gustar lo que voy a decir, pero son pirómanas, el retamo espinoso y los pinos lo que hacen es que propagan el fuego mucho más fácil que las especies nativas. No es que las especies nativas no se quemen, es que retardan el fuego más eficientemente porque retienen la humedad de las lluvias mucho más eficientemente”, indicó.

¿Qué está causando esta emergencia?

Soto explicó que el cambio climático, provocado principalmente por las emisiones de gases de efecto invernadero, es el principal desencadenante de la situación actual. Estas emisiones son resultado de actividades humanas como la deforestación, la agricultura y la ganadería extensiva. Además se da una vulnerabilidad en Bogotá y otras regiones colombianas a incendios forestales se agrava debido a condiciones climáticas extremas, como sequías intensas y altas temperaturas.

“Entonces la amenaza es el cambio climático y la vulnerabilidad es qué tantos elementos expuestos del territorio están vulnerables a esta amenaza. La deforestación sin duda está pasando la cuenta de cobro cuando se mezcla con estos fenómenos climáticos extremos como este Niño intenso que estamos teniendo y nos producen unas vulnerabilidades a incendios pero igualmente el territorio es vulnerable a lluvias”, indicó.

Humo por el incendio en Bogotá Foto: Blu Radio.

Impacto en la calidad del aire

La calidad del aire se está viendo afectada por la presencia de material particulado proveniente de incendios forestales, tanto locales como regionales. Este material, transportado por el viento, llega a la ciudad y afecta la salud de todos sus habitantes. También, recomendó consultar el índice de la calidad de aire en la Iboca, en la página web de la Secretaría de Ambiente.

“Ustedes lo pueden descargar en su móvil o lo pueden ver incluso en la página web de la Secretaría de Ambiente, ahí pueden descartar, descargarlo, y pueden consultar en tiempo real cómo está la calidad del aire en Bogotá”, señaló.

Acciones preventivas y de mitigación

Destacó la importancia de implementar medidas preventivas y de mitigación para enfrentar esta emergencia. Estas medidas incluyen la restauración de áreas afectadas por incendios con especies vegetales nativas, así como la adecuación de senderos para facilitar el acceso de bomberos y el suministro de agua en caso de emergencia.

“En Bogotá, en este momento estamos en modo atención y mitigación de incendios, pero el alcalde ha dicho que es hora también de ponerse en modo de prevención. Ya tenemos por lo menos para los próximos seis meses un plan de acción para poder prevenirlo (...) Vamos a necesitar sobre todo la colaboración de la CAR, de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, y de entidades del Gobierno nacional como Parques Nacionales Naturales de Colombia, y por supuesto el Ministerio del Medio Ambiente, porque esto requiere una estrategia conjunta”, sentenció.

