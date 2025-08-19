Imputan cargos a hombre señalado de abusar y amenazar a mujer en Usaquén

Edgar Felipe Arévalo Sotelo es el hombre vinculado con un caso de presunta agresión sexual y amenazas a una mujer en Usaquén, específicamente en el barrio Santa Cecilia.

Según la investigación, los hechos presuntamente se registraron el pasado 6 de abril cuando la mujer estaba guardando una carreta de reciclaje en el barrio Santa Cecilia, en la localidad de Usaquén en Bogotá.

Después de la agresión sexual, el hombre presuntamente la habría amenazado de muerte y, aparentemente, el 6 de julio de este año, la persiguió con un objeto para golpearla o apuñalarla, además de llamarla en repetidas ocasiones para intimidarla y amenazarla.

Los delitos que le fueron imputados a Arévalo Sotelo, por un fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá fueron acceso carnal violento agravado y amenazas, cargos que el procesado no aceptó.

Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario después de que el CTI lo detuviera tras emitirse su orden de captura.

Es de recordar que según la Secretaría Distrital de la Mujer, entre enero y febrero de 2025, la entidad brindó atención a 27.385 mujeres, de las cuales 20.835 (el 76%) estuvieron relacionadas con situaciones de violencia. Las cinco localidades con mayor número de violencia fueron Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba, Engativá y Usme.