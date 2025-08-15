Investigan robo y abuso sexual de una mujer en zona enmontada de Soledad, Atlántico

En el municipio de Soledad, Atlántico, fue necesaria la activación de la ruta de atención de la patrulla púrpura de la Policía Metropolitana de Barranquilla, debido a un lamentable suceso en las últimas horas en el que mujer de 29 años fue robada y abusada sexualmente, según lo que pudo conocer Blu Radio.

De acuerdo a los reportes suministrados por las autoridades competentes, la escena se registró pasadas las 10:00 de la noche de este jueves 14 de agosto, cuando la víctima solicitó un servicio de moto manejada por un desconocido para transportarse hasta su vivienda ubicada en el barrio Villa Muvdi.

No obstante, indica el relato que esta persona se habría desviado del camino acostumbrado con rumbo hacia una zona enmontada en el sector llamado Malambo Viejo, donde sometió a la mujer y se llevó tanto su celular como varias pertenencias.

Colectivos como la Red de Mujeres en el Atlántico, liderado por Ruth Pareja, rechazaron lo sucedido e insistieron en la creación de una plataforma para denunciar estos actos.

“Lamentamos definitivamente estas situaciones de violencia que se viven de forma reiterativa en el Atlántico. Desde los distintos movimientos de mujeres y defensoras de derechos humanos, nos unimos en una sola voz para rechazar estas acciones que, de verdad, muchos de los casos no son denunciados”, dijo inicialmente.

“Esto nos llama a una gran reflexión. A unir fuerzas para pedir a concejales, diputados, al alcalde de Barranquilla, a la Gobernación del Atlántico, entidades privadas, pues desde hace rato está la iniciativa de crear plataformas seguras para las mujeres; asignar una agremiación como lo tiene ya Bogotá. Es el momento de visionarnos para no seguir siendo víctimas, la inseguridad nos está matando a todos”, agregó.

Pareja también sentenció que hay que robustecer las cámaras de seguridad, pues estos son los elementos necesarios que “permitirán que estos casos no queden en la impunidad”.

El episodio ya está en manos de investigadores de la Policía, los cuales buscan el paradero del abusador, mientras que la mujer fue llevada hasta el hospital soledeño Juan Domínguez Romero para una valoración médica.