Jaime Esteban Moreno tenía prohibido ingresar al Before Club: detalle daría giro al caso

La historia de la muerte de Jaime Esteban Moreno, el joven de 20 años asesinado tras recibir una golpiza en la madrugada del 31 de octubre, sigue revelando detalles que abren nuevos cuestionamientos sobre lo ocurrido aquella noche.

Mientras avanzan las investigaciones, la atención se ha centrado en un dato clave que salió a la luz en las últimas horas y que ha generado preocupación. Se conoció que Jaime Esteban no debía haber ingresado al Before Club, lugar en el que se realizó la fiesta de Halloween previa al ataque que terminó con su vida.

La gerencia del establecimiento entregó información crucial para el proceso. Señaló que el joven no cumplía con los requisitos para ingresar al evento “Relaja la pelvis”. Según el esquema de control dispuesto para esa noche, y por su edad, su entrada debió ser rechazada. Ese vacío se ha convertido en uno de los puntos centrales de la investigación y podría darle un giro al caso.

Jaime Esteban no podía ingresar al Before Club

De acuerdo con el testimonio de María Alejandra Palma Gil, gerente del club, y de Andrés Solano, representante legal del bar, la fiesta del 31 de octubre de 2025 contaba con boletería exclusiva en preventa, por lo que no se vendieron entradas en taquilla. Además, había un requisito claro: solo podían ingresar mayores de 21 años. Para garantizarlo, el personal de filtro revisaba la cédula de cada asistente antes de permitir el acceso.

Jaime Esteban tenía 20 años, por lo que, bajo las reglas del establecimiento, su entrada no debió ser autorizada. Con esta información también se descartan versiones sobre incidentes dentro del local. Según la administración, “todo transcurrió de manera normal” y no hubo reportes de problemas, peleas o acoso durante la fiesta, de acuerdo con información revelada por El Tiempo.

La revisión de cámaras permitió identificar también a una tercera mujer relacionada con el agresor. Llevaba un disfraz corto y un accesorio llamativo en el cuello. Aunque aún no ha sido ubicada, podría ser clave para reconstruir los momentos previos al ataque.



Autoridades investigan cómo ingresó el joven al establecimiento

Este hallazgo genera interrogantes sobre cómo logró Jaime Esteban entrar si no cumplía el requisito de edad y si las entradas solo podían adquirirse en preventa con verificación de datos. Las autoridades investigan si hubo fallas en el control de acceso, irregularidades en la compra de boletas o incluso un posible ingreso sin registro formal.

Por ahora, los dos capturados: Juan Carlos Suárez y Ricardo González, ya fueron judicializados, pero la investigación sigue avanzando en busca de esclarecer cada detalle de la noche que terminó en tragedia.