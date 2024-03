Una nueva denuncia involucra las aplicaciones de transporteen Bogotá. Esta vez, una mujer alertó haber sido víctima de un conductor de la aplicación inDriver. De acuerdo con la víctima, los hechos se registraron el jueves, 28 de marzo, en horas de la madrugada, cuando decidió tomar un servicio a través de la aplicación para que la llevara a su trabajo, ubicado en el occidente de Bogotá.

Una vez dentro del vehículo y en medio del trayecto, exactamente a las 2:30 de la madrugada, el conductor se bajó del vehículo, mientras el semáforo estaba en rojo, bajo el argumento de que debía cerrar el baúl del carro. Luego de esto, la mujer habría recibido un golpe en su cabeza y, según contó, el conductor intentó asfixiarla.

“Quedé mareada y él me empezó a ahogar con su brazo rodeando mi cuello y con la otra mano me tapaba la nariz y me decía "huela, huela, huela". Yo traté de aguantar la respiración lo que más podía y luego forcejeamos para que me soltara y no sé cómo ni de donde saque fuerzas para poder”, denunció la joven en la red social X.

La mujer, por fortuna, logró soltarse y escapar del lugar, donde luego de haber pedido ayuda durante varios minutos, fue atendida en una caseta cercana al lugar de los hechos. “Me ayudaron mientras me calmaba un poco, allí sentí la cabeza mojada y cuando me toqué la cabeza tenía sangre, del golpe me rompió la cabeza, el día de ayer me acerqué hacer la denuncia, pero no me la recibieron porque era un día festivo y que tenía que ir hasta el día lunes”.

La aplicación InDriver ya se pronunció sobre el hecho, destacando que estarán en contacto con la usuaria para cooperar con las autoridades correspondientes con el fin de esclarecer los hechos ocurridos en la capital del país.

Hola, desde el momento en que se recibió el reporte se ha dado seguimiento al incidente, ya estamos en contacto con la usuaria y soporte se encuentra dando seguimiento al caso. Con gusto cooperaremos con las autoridades correspondientes. — inDrive (@inDrive) March 29, 2024