"Yo no subí el video, lo juro por mis hijos": concejal que delató a conductor de InDriver

El concejal de Manizales Julián Osorio , quien se hizo tristemente célebre en Colombia por delatar en una grabación y ante policías de Tránsito a un conductor de la plataforma InDriver, habló en Mañanas BLU y pidió perdón, pero aseguró que no está arrepentido de poner el caso en conocimiento de las autoridades.

"Pido excusas públicas por lo que pasó con el conductor de Indriver . Me equivoqué en la forma, no tengo nada más que decir", declaró Osorio.

"Nunca le bajaré la guardia a la ilegalidad en cualquiera de los escenarios que me tenga la vida, pero sigue el dolor de patria que uno siente en este momento", agregó.

Sorpresivamente, el cabildante, que se vio forzado a cerrar sus redes sociales en medio de la andanada de críticas, aseguró que él no subió el video a internet, pese a que apareció en sus cuentas personales.

"Yo no subí el video a mis redes, lo juro por mis hijos. No sé quién lo hizo. Tuve que mostrarlo como prueba en la audiencia para que el comparendo no se caiga", aseguró.

"A mí me han humillado millones de veces, pueden ver el video, yo no trato mal al conductor", añadió Osorio.

Mientras que el concejal Osorio es blanco de críticas y se vio forzado a cerrar sus redes sociales, a don Carlos Gutiérrez, el conductor, le llueve la solidaridad.

El conductor, que a sus 60 años dice no poder conseguir otro trabajo para poder llevar el pan para llevar a la mesa, ha conseguido más de 48 millones de pesos a través de una colecta pública en internet.

Escuche al concejal Julián Osorio en Mañanas BLU: