Jóvenes armados con cuchillos ingresaron a una iglesia de Bogotá en plena misa: esto pasó

La inseguridad en Bogotá sigue siendo un tema que preocupa a los ciudadanos, quienes temen salir a las calles ante el aumento de robos en distintos sectores. Incluso, varios residentes aseguran que los delincuentes ya no respetan ni los lugares sagrados.

Un reciente caso registrado en el barrio Timisa, en la localidad de Kennedy, encendió las alarmas de las autoridades y de la comunidad. Según reveló el noticiero Ojo de la Noche, un grupo de jóvenes ingresó a la iglesia Santo Tomás Moro durante la misa de las seis de la tarde del lunes 10 de noviembre, aparentemente con la intención de agredir a otra persona al interior del recinto.



Enfrentamiento dentro de la iglesia Santo Tomás Moro

De acuerdo con los feligreses presentes, los jóvenes entraron buscando a otro individuo que se había refugiado detrás del altar. Al parecer, pretendían agredirlo con cuchillos, lo que obligó al sacerdote a intervenir para proteger su vida.

“Fue una total batalla campal en la calle. Vivimos momentos de angustia. La comunidad que estaba dentro de la iglesia sufrió porque eran decenas de jóvenes corriendo unos para apuñalar a otros”, relató un testigo que presenció el hecho. Según su versión, primero ingresaron los perseguidos y luego los agresores armados con cuchillos.



Policía de Bogotá capturó a seis jóvenes involucrados

Las autoridades indicaron que el incidente se habría originado por la disputa de una gorra. Uno de los jóvenes tomó el objeto y corrió a refugiarse dentro del templo, lo que provocó la confrontación.

“La central de radio alertó sobre varios jóvenes que ingresaron a la capilla presuntamente para hurtar una gorra. Al llegar, los uniformados encontraron a varios de ellos con armas cortopunzantes. Cinco menores de edad fueron puestos a disposición del grupo de Infancia y Adolescencia, mientras que un mayor de edad fue trasladado al Centro de Traslado por Protección”, informó la Policía Metropolitana de Bogotá.



Por fortuna, no se registraron personas heridas, aunque el hecho dejó a la comunidad consternada y puso de nuevo sobre la mesa la preocupación por la creciente inseguridad que se vive en la capital.