La extraña carta que dejó niño que se fue de su hogar en Bogotá para ser youtuber

En un caso que ha conmocionado a la comunidad de la localidad de Kennedy, en Bogotá, un niño de 9 años dejó una carta inquietante antes de huir de su hogar con la intención de convertirse en youtuber.

David Rueda Noy, un pequeño que había manifestado a su madre en varias ocasiones su deseo de ser famoso en las redes sociales, desapareció el pasado 26 de agosto, y dejó un mensaje que inquietó a sus padres.

La carta, escrita con algunas palabras ilegibles, es un testimonio de David. El texto dice: “Papá o mamá, quien lea esto. Me fui porque he querido (…) y ser un youtuber, pero veo que no lo voy a lograr. Estoy en la calle, no sé dónde. Estoy solo, he querido ser un (…), no bueno lo intento, pero lo intento. Adiós”.

Carta de David Rueda Foto: captura de video NC

El mensaje ha desatado una ola de preocupación en su familia, que jamás imaginó que el niño tomaría una decisión tan drástica. La madre de David relató a Blu Radio que su hijo había mostrado un interés creciente por el mundo de los youtubers desde una edad muy temprana.

Publicidad

“Él siempre decía que quería ser youtuber, que quería tener su propio canal y hacerse famoso. Yo siempre le decía que lo apoyaría, pero más adelante, cuando estuviera un poco más grande”, explicó.

Tras descubrir la desaparición de David, la familia emprendió una búsqueda en la zona, recorriendo calles y preguntando a los vecinos si habían visto al niño. Al no obtener respuestas, acudieron a la Policía Nacional, pero según denunciaron, no recibieron el apoyo necesario en ese momento crucial.

Publicidad

“Yo le decía a él, a su debido tiempo, o sea, todavía no porque estaba muy chiquito. No, que por favor que llamen y me lo devuelvan y si ahí me estás viendo, yo lo quiero mucho”, dijo su madre.

Los padres de David piden por favor si alguien lo ha visto en Bogotá, puntualmente en Puente Aranda o en la localidad de Kennedy, que lo lleven a un sitio seguro y den aviso a las autoridades porque no saben qué puede hacer, influenciado por las redes sociales para tener algunos seguidores, ser famoso y conseguir dinero.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche: