En el barrio La Floresta Sur, localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá, una familia vive horas de angustia tras la desaparición de David Rueda Noy, un niño de tan solo 9 años que, según informó su madre, se escapó de casa con la intención de convertirse en youtuber.

El menor salió de su hogar en la tarde de ayer, montado en una bicicleta que aún no maneja con destreza, vistiendo chancletas, pantaloneta y camiseta. Antes de partir, David dejó una carta a su madre en la que manifestaba su deseo de ser youtuber y su frustración por no poder lograrlo en casa.

La madre de David relató al Ojo de la noche para Mañanas Blu: “Él desde muy pequeño viene con esa idea de ser youtuber, pero la verdad yo soy la que le decía: papá, yo lo apoyo, pero más adelante”.

La madre contó que la situación se tornó más preocupante cuando, horas antes de su desaparición, David se quitó media ceja, un gesto que provocó un fuerte regaño de parte de su madre, aunque ella asegura que jamás imaginó que eso llevaría al niño a huir de casa.

"Él llegó el día de hoy, se quitó media ceja, en lo cual yo lo recogí, lo regañé muy duro, pero o sea, no, no había justificación para que niño se fuera. Nunca se había ido, como yo le decía a él, a su debido tiempo, o sea, todavía no porque estaba muy chiquito. No, que por favor que llamen y me lo devuelvan y si ahí me estás viendo, yo lo quiero mucho”, puntualizó la mujer.

La familia se dio cuenta de la desaparición del pequeño durante la noche y, tras buscarlo sin éxito, acudieron a la Policía Nacional en busca de ayuda, pero según denuncian, no recibieron el apoyo necesario.

Desde entonces, han pasado la noche en vela, recorriendo la localidad de Kennedy en busca de David, pero hasta el momento no han logrado encontrarlo.

Los familiares hacen un llamado desesperado a la comunidad: si alguien ha visto a David en la zona de Puente Aranda o en cualquier otra parte de la ciudad, llévenlo a un lugar seguro y contacten a la familia o a las autoridades. Están preocupados por lo que podría hacer el niño, influenciado por las redes sociales, en su afán por ganar seguidores, fama y dinero.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: