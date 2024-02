Ladrones atracaron en manada y disparando a ciclistas en el norte de Bogotá: todo quedó en video

En un hecho reciente, una banda de al menos cinco ladrones perpetró un violento atraco en la zona norte de Bogotá, específicamente en la carrera 11 con calle 121, localidad de Usaquen.

Según lo recogido por el Ojo de la noche para Blu Radio, los delincuentes atacaron a varios ciclistas, despojándolos de sus bicicletas y patinetas, en un acto que quedó registrado en video por cámaras de seguridad de la zona.

De acuerdo con relatos de las víctimas, los ladrones se escondieron en una zona oscura y arbolada, aprovechando la oscuridad de la madrugada para emboscar a los transeúntes y biciusuarios.

Uno de los afectados narró a Blu Radio cómo fue atacado y detalló que, una vez lo derribó un ladrón de su bicicleta, igual disparó con un arma de fuego.

"Había un tropel de gente. Había como unas cinco o seis bicicletas en el piso y personas. Había como unas 15 personas alrededor de esas bicicletas. Entonces, lo que hice fue salirme de la cicloruta y me pasé a la Once. Tan pronto me pasé a la once, se me abalanzó uno de los tipos, un tipo. Me tumbó de la bicicleta, claramente. Caí boca arriba. Yo estando boca arriba, el tipo pasó por enfrente mío un arma y disparó. Disparó sobre mi lado derecho. Yo giré la cabeza hacia el lado izquierdo y me vi la mano. Y la mano la tenía llena de sangre”, relató la víctima.

#INSEGURIDAD. Aterrador robo masivo en la madrugada de este 8FEB en cl 116 con cr 11 de Bogotá quedó registrado por cám/seg. Ratas hurtaron pertenencias a varios ciclistas y hasta les dispararon, al parecer con arma de fuego. Afortunada/ no se registraron víctimas fatales.



Y es que, precisamente, los ciclistas que se movilizan por esa zona del norte de Bogotá han expresado su preocupación por la creciente oscuridad del lugar, que según ellos está siendo aprovechada por los delincuentes para llevar a cabo sus ataques.

Por lo tanto, residentes y transeúntes de este barrio piden a a las autoridades que lleven a cabo una investigación para identificar y capturar a los responsables de este acto delictivo, así como a vigilar más el sector.

