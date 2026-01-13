En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
Trancón en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Ladrones desocuparon concesionario de motos en Bogotá en dos días: robaron más de 250 millones

Ladrones desocuparon concesionario de motos en Bogotá en dos días: robaron más de 250 millones

Delincuentes actuaron durante dos días consecutivos en Bogotá mientras los propietarios estaban de vacaciones; el hurto supera los 250 millones de pesos.

Ladrones desocuparon concesionario de motos en Bogotá en dos días: robaron más de 250 millones
Ladrones desocuparon concesionario de motos en Bogotá en dos días: robaron más de 250 millones
Por: Felipe García
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad