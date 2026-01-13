Ladrones desocuparon concesionario de motos en Bogotá en dos días: robaron más de 250 millones

En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el millonario hurto a un concesionario ubicado en el barrio El Recuerdo de la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, donde una banda de criminales aprovechó la ausencia de los propietarios para desocupar por completo uno de sus locales. Según el relato de las víctimas, los hechos ocurrieron los días cinco y seis de enero, periodo en el que al menos doce delincuentes ingresaron de manera reiterada al lugar y se llevaron motocicletas, mobiliario y herramientas, sin que nadie los interrumpiera.

De acuerdo con la denuncia, los ladrones se llevaron un total de veintisiete motos eléctricas y ocho motocicletas de combustión, además de enseres, muebles y equipos de trabajo que se encontraban en el establecimiento. El valor de lo robado fue estimado en aproximadamente 250 millones de pesos, cifra que podría aumentar al contabilizar la totalidad de los elementos hurtados durante los dos días que duró el saqueo.

Las víctimas aseguraron que los delincuentes actuaron con total tranquilidad y planificación. Durante el robo utilizaron al menos cuatro vehículos diferentes para transportar los elementos robados, lo que evidencia un alto nivel de organización. Según indicaron, las cámaras de seguridad del local lograron captar parte de los movimientos, aunque en algunos casos las imágenes no son lo suficientemente claras para identificar plenamente las placas o los rostros de los implicados.

La información recopilada hasta el momento ya fue puesta en conocimiento de las autoridades, que adelantan las investigaciones para identificar a los responsables y establecer si este grupo estaría vinculado a otros robos similares en la zona. Los propietarios hicieron un llamado para que se refuercen los controles y la vigilancia en sectores comerciales, especialmente durante temporadas en las que muchos negocios permanecen cerrados por vacaciones.