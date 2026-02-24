No paran los hechos de inseguridad en Bogotá. En la mañana de este martes 24 de febrero en el barrio El Real de la localidad de Engativá, un adulto mayor fue víctima de un robo e intimidación con un arma de fuego mientras le robaban una de las mascotas con las que iba caminando por el andén. Según lo que denuncia la dueña de uno de los dos bulldogs franceses, es que un sujeto se baja de un carro gris, intimida a su padre, forcejea con él, realiza un disparo al aire y después le roba al perro llamado Snow.

“Fue en un carro con placas FYA096 de color gris con negro. Se bajó una de las personas a robarse a los perros. Hubo forcejeo, la persona sacó un arma, hicieron un tiro y, en medio de ese forcejeo, mi papá se cayó y se llevaron a uno de los perros. Él arrancó y se quedó uno de los perritos y el otro sí se lo llevaron", afirmó.

Ladrones en carro amenazaron a adulto mayor y le robaron a su mascota en Bogotá

Según lo que relata, el adulto mayor, al pensar no ser herido de gravedad, quedó muy herido tras el forcejeo con el ladrón. Así mismo, en la denuncia especifican que, a la hora de revisar los videos de cámaras de seguridad en la zona, se ve el vehículo dando varias vueltas por el barrio, tanto así que se alcanza a ver que trataron de robar a otra mascota horas antes de este hecho.

Por otro lado, y tras la publicación que han hecho en redes sociales reportando el robo, la familia interpuso la denuncia en la URI La Granja, pero afirman ser víctimas de algunas extorsiones pidiendo dineros, entre 300.000 y un millón de pesos, a cambio de la libertad de la mascota y hasta con llamadas asegurando que el perro está muerto.



De acuerdo con la dueña, Snow, el bulldog francés ya es un perro adulto de nueve años que necesita atención prioritaria. Concluye diciendo que es un integrante de la familia. Por ahora, no hay señales del recorrido que hizo el vehículo implicado.