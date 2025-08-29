Ladrones entraron a una casa en Bogotá y robaron a estudiante con discapacidad visual

Una madre pecó de inocente al confiar en una pareja que llegó a su local de venta de huevo y terminó siendo víctima de un nuevo hecho de inseguridad en Bogotá este jueves, 28 de agosto, en donde el principal afectado fue su hijo, un estudiante con discapacidad visual que se quedó sin sus instrumentos.

De acuerdo con el relato de la madre, todo pasó cuando esta pareja llegó y consultó por una venta de huevo B, que se aprovecharon mientras ella les buscaba dicho producto y en un momento le sacaron las llaves para, posteriormente, colarse en el interior de la vivienda.

“Yo soy una persona que vende huevos para ayudar con cosas de la casa, ellos llegaron preguntando si tenía huevos tipo B. Les dije que no manejaba ese huevo, sino extra. Ella me dijo que, si le podía conseguir seis cubetas y le dije que sí, pero que me tocaba llamar a la persona que me surtía los huevos. Pero ellos me cambiaron las llaves, no sé cómo lo hicieron, pero ellos me quitaron mis llaves y me metieron otras a mi maleta”, contó la madre al Ojo de la Noche de Blu Radio.

Asimismo, notó del ‘cambiazo’ que le habían hecho hasta cuando llegó sobre las 6:00 de la tarde de nuevo a la vivienda y notó que las llaves no le funcionaban para ingresar, pero a lo largo del día, los ladrones ya habían aprovechado para ingresar a la vivienda para llevarse todos los instrumentos.

“Yo vine abrí la puerta y no abría, se me hacia raro. Entraron y en los videos se ve cómo entraron y se llevan completamente todo”, agregó. Dichos clips fueron puestos a disposición para dar con esta pareja y un tercero, que ayudó con este robo.

La madre denunció, además, que a raíz de este suceso su hijo no podría estar el próximo semestre debido a que estos instrumentos son de suma importancia para poder hacerlo y exige justicia para que las autoridades puedan dar con estas personas lo más pronto posible.

Publicidad

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: