Capturan a segundo implicado en violento robo de patineta en Bogotá: tiene extenso prontuario

La Policía, en coordinación con la Fiscalía, capturó a un hombre señalado como el segundo responsable del violento hurto de una patineta ocurrido en marzo de 2024 en el puente peatonal de los Héroes, en el norte de Bogotá. La acción se dio en cumplimiento de una orden judicial.

De acuerdo con la investigación de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), el detenido haría parte de un grupo que operaba principalmente en la localidad de Barrios Unidos. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, se le relaciona con al menos cuatro robos adicionales bajo el mismo modus operandi.

Según los investigadores, la banda identificaba a las víctimas, en su mayoría usuarios de patinetas eléctricas, y luego las acorralaba con bicicletas de baja gama. Posteriormente, las intimidaban con armas blancas o de fuego para despojarlas de sus pertenencias y huían del lugar abandonando las bicicletas utilizadas.

El capturado presenta antecedentes por tráfico de estupefacientes y hurto. Tras la audiencia preliminar, un juez de control de garantías legalizó la captura, avaló la imputación por hurto calificado y agravado en concurso homogéneo sucesivo y dictó medida de aseguramiento intramural.