Violento robo en reconocida pastelería de Chapinero en Bogotá: capturaron al cómplice

Un violento asalto se registró el sábado 16 de agosto al mediodía en una de las sedes de Mistral, una reconocida panadería ubicada en la localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá.

El incidente, que generó pánico entre los comensales, resultó en el robo de un computador y varios celulares. Las autoridades lograron, minutos después, capturar a un cómplice del delincuente que actuó con una arma de fuego, según se ve en las grabaciones de las cámaras de seguridad.



Detalles del robo en Mistral

En entrevista con Noticias Caracol En Vivo, el cofundador de Mistral, quien prefirió mantener su identidad en reserva, detalló que el hecho ocurrió alrededor de las 12:00 del día cuando un individuo ingresó al establecimiento con un arma de fuego. El asaltante actuó con gran rapidez, aprovechando la baja frecuencia de clientes en ese momento, y logró sustraer un computador y varios teléfonos celulares de diversas mesas antes de huir en una motocicleta, donde lo esperaba un cómplice.

#BOGOTÁ. Sobre las 12:40h, de este sábado 16AGO, individuo armado ingresó a un restaurante ubicado en la loc/Chapinero, mas exactamente en la calle 57 con carre 4. Robo a varios clientes y se dió a la fuga. Así quedó registrado en video de cam/Seguridad.



Minutos después del hurto, que se viralizó en diferentes redes sociales, la Policía Metropolitana de Bogotá activó un "plan candado" en toda la zona norte de la capital, basándose en las versiones de testigos y víctimas. Gracias a esta respuesta y al apoyo de vecinos y cámaras de seguridad, las autoridades lograron ubicar y capturar al cómplice en el sector de la calle 119 con 18, en la localidad de Usaquén.

El detenido es de nacionalidad colombiana y está siendo judicializado. Además, se confirmó que la motocicleta utilizada en el escape había sido hurtada días antes.

Aunque el autor material del robo descendió con los elementos hurtados en algún punto del trayecto de huida, la Policía judicial trabaja con el rastreo de cámaras para lograr su identificación y captura.

El cofundador de Mistral lamentó el suceso, que desafortunadamente es la segunda vez que ocurre un robo de tal magnitud en 8 años, aunque contó que sí han sido víctimas de hurtos menores como cosquilleos.

Tras este último incidente, afirmaron que se ha mantenido contacto con los afectados y se programó una reunión con la aseguradora del establecimiento.