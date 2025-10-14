Ladrones se llevaron a niño de 5 años en camioneta que robaron en el sur de Bogotá

Un angustiante caso de hurto y secuestro temporal se registró en la noche del lunes en el barrio Santa Isabel, en el sur de Bogotá.

Según informó el Ojo de la Noche de Blu Radio, una familia acababa de llegar de sus vacaciones por la semana de receso cuando tres hombres armados interceptaron su vehículo y se lo llevaron con un menor de 5 años que dormía en la parte trasera.

El hecho ocurrió en la carrera 26 con calle primera. De acuerdo con el testimonio del propietario de la camioneta, todo sucedió cuando intentaba guardarla en el parqueadero de su vivienda.

“Llegué de viaje, la estaba metiendo al parque y cuando llegaron tres tipos con revólver me bajaron del carro. El carro estaba prendido porque yo lo estaba parqueando y arrancaron, y cuando yo percaté, se llevaron el niño. El niño estaba en la parte de atrás dormido y vimos que se fue”, relató el afectado a Blu Radio.



Tras el robo, la familia dio aviso inmediato a las autoridades. “Fuimos al CAI, dimos el aviso y ellos nos colaboraron. Gracias a Dios, la policía muy formal, nos colaboraron y lo pudimos encontrar”, explicó el propietario.

De acuerdo con el reporte, la Policía Nacional, junto con vecinos y conductores de aplicaciones de transporte, iniciaron la búsqueda del menor por diferentes sectores de la ciudad.

Dos horas después, el niño fue hallado sano y salvo en el barrio Santa Fe, frente a una vivienda en una zona peligrosa. Los delincuentes lo habían dejado abandonado.

“El niño está muy bien, gracias a Dios”, confirmó su padre tras el reencuentro. El menor fue revisado por personal médico y no presentó signos de maltrato.

Aunque el pequeño fue recuperado, los ladrones lograron huir con la camioneta. Las autoridades analizan las grabaciones de cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables del robo, quienes quedaron registrados durante la huida.

En otro hecho similar ocurrido en el occidente de Bogotá, una familia que también había salido de viaje fue víctima de un robo en su vivienda, en el barrio Santa Cecilia, cerca de Normandía.

Según el propietario de la casa, los delincuentes aprovecharon que el inmueble estaba solo para ingresar y llevarse objetos de valor.

“Nosotros estábamos en Ricaute, Cundinamarca, descansando, y la sorpresa fue que nos habían robado las casas. Mi hermana llegó a las 8:36, ya había encontrado deteriorada la ventana, la puerta, sin televisores, sin el niño Atoche, sin el Jesucristo, sin las cobijas, sin el depilador, sin air air fryer, mejor dicho, todo lo que encontraron al paso”, relató el ciudadano al Ojo de la Noche.

El hombre explicó que los videos de seguridad mostraron que los delincuentes intentaron abrir la reja desde las 12:30 de la madrugada y lograron ingresar hacia las 2:30 a.m., permaneciendo dentro del inmueble hasta las 4:30 a.m.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: