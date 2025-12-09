En vivo
Lesionados por pólvora: pese a reducción es un "fracaso como sociedad"

Lesionados por pólvora: pese a reducción es un "fracaso como sociedad"

"No hay forma inofensiva de pólvora". Existe la percepción errónea de que solo artefactos grandes como los volcanes son peligrosos, pero muchos de los accidentes ocurren con elementos como totes y voladores. De hecho, el primer quemado registrado en la temporada ocurrió a causa de una chispita mariposa.

