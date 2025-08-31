Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Valeria Afanador
Convocatoria Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Limpiavidrios con cuchillo desató momento de pánico en Bogotá; conductor le sacó pistola

Limpiavidrios con cuchillo desató momento de pánico en Bogotá; conductor le sacó pistola

Un limpiavidrios se acercó a un carro de color gris oscuro con la intención de ofrecer su servicio, pero el conductor habría rechazado la limpieza.

Limpiavidrios con cuchillo en Bogotá
Limpiavidrios con cuchillo en Bogotá
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 31, 2025 06:26 p. m.

Un nuevo episodio de intolerancia e inseguridad quedó registrado en video en una transitada vía de Bogotá, cuando un limpiavidrios y un conductor protagonizaron una confrontación que escaló hasta el uso de armas.

El hecho ocurrió en inmediaciones de una estación de TransMilenio, aún no se sabe en cuál exactamente, mientras los vehículos permanecían detenidos por el semáforo en rojo. Según testigos, un limpiavidrios se acercó a un carro de color gris oscuro con la intención de ofrecer su servicio, pero el conductor habría rechazado la limpieza, lo que desató una discusión.

En medio de los insultos, el trabajador informal, vestido con camiseta amarilla y jean negro, sacó un cuchillo e intimidó al ocupante del vehículo. La situación se tornó aún más tensa cuando el conductor descendió del automóvil y desenfundó una pistola, acción que generó temor entre quienes se encontraban en la vía, ante la posibilidad de un disparo.

El limpiavidrios retrocedió unos pasos, aunque continuó lanzando insultos, mientras que el hombre armado regresó a su vehículo cuando el semáforo cambió a verde y siguió su camino.

El video del incidente, compartido en Instagram el pasado 4 de agosto, rápidamente se viralizó y ha suscitado un amplio debate en redes sociales. Mientras algunos internautas cuestionan la reacción del conductor, otros aseguran que actuó en defensa propia.

“Que bien, ojalá le sirva de experiencia”, “El cuchillo es pa’ sacarte filo al limpia vidrios”, y “Bravo, le puso estate quieto a ese cuchillero” son algunos de los comentarios que circulan en torno al caso.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Video

Viral

Inseguridad en Bogotá