Lo chocaron, se bajó a revisar y terminó secuestrado en Bogotá: cuidado con esta modalidad de atraco

En un nuevo hecho de inseguridad en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, un ciudadano fue víctima de una modalidad de atraco que ha puesto en alerta a las autoridades y conductores.

De cuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, el hombre, de 43 años, se dirigía a su hogar en su vehículo cuando fue interceptado por delincuentes en motocicleta.

Según relató la misma víctima, uno de los criminales golpeó el carro del hombre, quien, preocupado, decidió bajarse a revisar los daños. Sin embargo, lo que parecía ser un simple accidente se convirtió en una pesadilla cuando tres individuos descendieron de un taxi y lo abordaron.

Después de eso, lo amordazaron, amenazaron y secuestraron, llevándoselo en la parte de atrás del carro con la intención de robar su vehículo.

Después de cuatro horas de angustia, el hombre fue encontrado en zona rural de Ciudad Bolívar, específicamente en la vereda de Quiba. Estaba maltratado, amarrado y despojado de sus pertenencias, incluyendo su carro.

La víctima describió a Blu Radio los momentos de terror que vivió durante el secuestro y cómo sucedieron todos los hechos, lo que genera una advertencia en la ciudadanía para tener mucho cuidado en situaciones como estas.

"Me cerró un taxi, y es donde se bajan los venezolanos y me abordan con un revólver y me meten en la parte de atrás del carro y me ponen a dar vueltas por todo lado y me botaron por allá", relató el hombre.

Mientras tanto, las autoridades realizan las respectivas investigaciones para dar con el paradero de los criminales responsables de este hecho. Equipos del grupo de automotores se encuentran desplazándose al barrio El Paraíso, donde el hombre fue encontrado abandonado, con el propósito de tomar declaraciones y recabar información que permita su captura.

Escuche el reporte completo en el audio adjunto: