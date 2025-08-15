Los 'colados' de TransMilenio en 2024 no validaron 89 millones de pasajes, según concejal

El sistema de transporte masivo TransMilenio de Bogotá enfrenta una crisis profunda marcada por la evasión masiva del pasaje, que genera pérdidas multimillonariaz.

Jesús David Araque, concejal por el Nuevo Liberalismo, expuso en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que las autoridades a tomar medidas drásticas para "recuperar el orgullo" y el orden en el sistema.



Cifras alarmantes de evasión en TransMilenio

El concejal Araque reveló datos preocupantes sobre la evasión en TransMilenio. En 2024, la tasa de evasión alcanzó el 16.11%, lo que se traduce en 89 millones de personas que dejaron de pagar el pasaje en un solo año.

Esto representa pérdidas diarias de 719 millones de pesos para la ciudad de Bogotá. Un ejemplo claro de esta magnitud es el portal de Usme, donde se registran más de 6.000 evasores al día, generando pérdidas diarias de 18 millones de pesos solo en ese punto.

TransMilenio toma medidas contra los colados Foto: X; @TransMilenio

Araque enfatizó la ineficacia de las sanciones actuales, conocidas como el "garrote". El año pasado, se impusieron más de 174.000 comparendos por evasión, con un valor aproximado de 100.000 a 125.000 pesos cada uno.

Sin embargo, solo el 6% de estos comparendos fueron pagados. "Esa imposición que ese garrote no está funcionando para nada, porque la gente puede seguir que lo sigan y no va a aprender, no va a pagar", criticó el concejal. Estas pérdidas contribuyen a un déficit actual de TransMilenio que asciende a 3.1 billones de pesos.

Además de la evasión, la venta ambulante es otra problemática que afecta la operación y la seguridad de los usuarios. Aunque se han logrado recuperaciones de estaciones como la de Ricaurte, donde "salieron muchísimos vendedores informales", el concejal subraya la necesidad de una caracterización real de estos vendedores por parte del IPES para poder ofrecerles alternativas institucionales, especialmente a aquellos en situación de vulnerabilidad.

"TransMilenio no debe de verse sola. TransMilenio es más que un sistema integrado de transporte público. Es seguridad, el tema de los vendedores informales", sentenció Araque.

Para abordar estos desafíos, el concejal Araque propone un enfoque dual de "la zanahoria y el garrote". Por un lado, se busca reforzar las sanciones para los evasores. Por otro, se hace un llamado a la pedagogía y el cambio cultural para que los ciudadanos se apropien del sistema, recordando la época en que "era un orgullo para todos los capitalinos".

