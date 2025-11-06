Los tres nombres opcionados para ser contralor de Bogotá; elección es el 13 de noviembre

El próximo 13 de noviembre se conocerá el nombre del nuevo contralor de Bogotá.

De acuerdo con la Resolución 1095 del 2025, los tres ternados son; Luis Fernando Bueno González, Juan Camilo Zuluaga Morillo y Verónica Peláez Gutiérrez, quienes deberán, en audiencia publica en el cabildo distrital, hablar con los concejales y obtener una calificación para ser electo.

Cabe recordar que, previa a la elección de la terna, Luis Fernando Bueno González, quien está en la cabeza de la lista, tuvo 98 puntos en el examen de conocimiento de la Universidad de Cartagena. Quien le sigue, Juan Camilo Zuluaga, cercano además al contralor general Carlos Hernán Rodríguez, tiene un puntaje elevado por la publicación de dos libros con inteligencia artificial.

Cerrando la lista, Verónica Peláez Gutiérrez, obtuvo 92 puntos en la prueba de conocimiento y cuenta con el título de abogada de la Universidad Externado y doctorado en derecho en una universidad del exterior.



Así las cosas, cabe recordar que el título de Contralor Distrital se da con el din de hacer control y vigilancia a los recursos públicos de la ciudad con: control fiscal, auditorias y seguimientos, responsabilidad discal, evaluación de desempeño de las entidades, recibir denuncias ciudadanas y ser el llamado “vigilante financiero” del distrito.

El próximo 13 de noviembre, en sesión de Concejo de Bogotá, se espera que se conozca el nombre de quien reemplazará a Julián Mauricio Ruiz, quien está en este cargo desde mayo del 2022.