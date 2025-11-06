En vivo
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Bogotá  / Los tres nombres opcionados para ser contralor de Bogotá; elección es el 13 de noviembre

Los tres nombres opcionados para ser contralor de Bogotá; elección es el 13 de noviembre

Por medio de la Resolución 1095 del 2025, el Concejo de Bogotá dio a conocer los tres nombres de los aspirantes al cargo de contralor de Bogotá. Uno de estos, muy cercano al contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez.

