Luis Alfonso reveló sus invitados en su concierto en El Campín de Bogotá

Este sábado, 4 de octubre, se escribirá una noche histórica para la música popular colombiano, pues, por segunda vez, un artista llenará el estadio Nemesio Camacho El Campín, como lo hizo en julio de 2025 Yeison Jiménez por su cumpleaños, pero ahora el turno será de Luis Alfonso con su “Festival más contentoso”.

“La Cantina Más Contentosa: El Festival, será mucho más que un concierto. Alrededor del Campín, los asistentes podrán disfrutar de actividades y experiencias únicas como cancha de tejo, toro mecánico y activaciones de marca, que convertirán el evento en una verdadera celebración de la cultura popular colombiana”, indicaron desde el equipo del artista.

Luis Alfonso // Foto: suministrada

Estos serán los invitados de Luis Alfonso en Bogotá

Inicialmente se confirmó a Luis Alberto Posada, Nelson Velásquez y Jhon Alex Castaño como invitados a este concierto del famoso cantante, quienes se mostraron emocionado por hacer parte de este importante evento en Bogotá.

Pero, a través de un TikTok, el ‘Señorazo’ confirmó a nuevos invitados que estarán en el estadio El Campín de Bogotá, los cuales son:



Pipe Bueno.

Ciro Quiñonez.

Yeison Maje.

Hernán Gómez.

Es decir, el artista tendrá, parcialmente, a siete invitados en su concierto en la capital del país. Pero muchos esperan que otros se suman como, por ejemplo, Blessd con quien tiene una canción la cual nunca han cantado juntos en Bogotá y sería una gran oportunidad para hacerlo.

Por ahora, estos serán los únicos invitados del ‘Señorazo’ en este concierto en la capital del país.



Precios del concierto en Bogotá